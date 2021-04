El biotecnòleg César de la Fuente Núñez, Premi Fundació Princesa de Girona Recerca Científica 2021

El biotecnòleg César de la Fuente Nuñez ha rebut el Premi Fundació Princesa de Girona (FPdGi) Recerca Científica 2021. El nom del guardonat s'ha anunciat aquest dijous en un acte a Alacant presidit pel rei Felip VI, on s'ha reflexionat sobre els reptes de la ciència i la importància de mobilitzar el talent jove. El jurat n'ha destacat el "lideratge" i l'"excel·lent" trajectòria científica en el camp de la biologia computacional. També ha remarcat que "el disseny de nous antibiòtics per computació és d'enorme rellevància social i industrial" i ha afegit que el guardonat és un dels "innovadors més importants del món per digitalitzar l'evolució de per crear antibiòtics millors i la seva activitat en defensa de grups socialment desfavorits".

De la Fuente, natural de la Corunya, va néixer l'any 1986 i és professor catedràtic de la University of Pennsylvania, als Estats Units, on lidera el Machine Biology Group, que té com a objectiu principal desenvolupar nous antibiòtics mitjançant ordinadors. És llicenciat en Biotecnologia per la Universidad de León i doctor en microbiologia i immunologia per la University of British Columbia (Canadà), gràcies a una beca de la Fundació "La Caixa". Ha realitzat estades de recerca i formació en destacats centres com el Massachusetts Institute of Technology -MIT- (Estats Units), gràcies a una beca de la Fundació Ramón Areces.

Des de fa dècades no s'han descobert nous antibiòtics i els bacteris són cada vegada més resistents als antibiòtics existents. Les investigacions de de la Fuente Núñez se centren en l'ús d'ordinadors per descobrir classes d'antibiòtics completament nous que puguin salvar milions de vides. Els resultats de les seves investigacions han rebut nombrosos reconeixements entre els quals destaquen el Langer Prize, l'ACS Kavli Emerging Leader en química, el AIChE's 35 Under 35 Award, l'ACS Infectious Diseases Young Investigator Award, o el GEN Top 10 Under 40.

El biotecnòleg se suma a la llista de premiats de la Fundació Princesa de Girona, que enguany també ha reconegut al fundador de l'ONG NASCO Feeding Minds, Ousman Umar, en la categoria Social; a la veterinària i escriptora Maria Sánchez Rodríguez amb el Premi Arts i Lletres i de la sòcia fundadora del despatx Goy Gentile Advocats, Lucía Goy Mastromiechele amb el Premi Empresa.

L'acte celebrat a Alacant també ha acollit la final del Repte emprenedor online de la FPdGi a la Comunitat Valenciana, en el qual 250 alumnes de quatre centres educatius han plantejat, al llarg de 4 setmanes, solucions creatives per a fomentar les vocacions científiques.