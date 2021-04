El cribratge massiu a la UdG fa aflorar deu positius i detecta 54 persones amb anticossos

El cribratge massiu a la Universitat de Girona (UdG) ha permès identificar deu casos positius i 54 persones que tenen anticossos i, per tant, ja han passat la covid-19. El nombre de casos positius detectats és del 0,45%, ja que s'han analitzat 2.203 proves PCR al llarg dels sis dies de cribratge. En el moment de detectar aquest deu casos positius, el Servei d'Epidemiologia s'ha posat en contacte amb les persones per dictar-ne el seu aïllament i posteriorment estudiar els contactes estrets per confinar-los, també. Els voluntaris que participaven en el cribratge podien fer-se una PCR i un test serològic. Per una banda es podia saber si una persona era asimptomàtica i, per l'altra, analitzar quanta gent tenia anticossos.

El cribratge estava obert a tots els membres de la comunitat universitària (personal docent, administratiu i l'alumnat), amb el requisit de ser asimptomàtic i no haver completat la pauta de vacunació. Les proves es van desenvolupar en sis jornades distribuïdes entre el 8 i el 22 d'abril i en dos espais diferents: al Campus Montilivi (8, 9, 21 i 22 d'abril) i al Campus Barri Vell (14 i 15 d'abril).

La Universitat de Girona és una de les dotze universitats catalanes que han participat en el cribratge massiu durant el mes d'abril amb l'objectiu de tallar les cadenes de transmissió del virus. Els grups d'edat compresos entre 11 a 20 anys i de 21 a 30 anys són les dues franges amb major incidència de COVID-19, però en canvi s'ha detectat que en cas que agafin la malaltia, presenten simptomatologia lleu o asimptomàtica. És per això que en el marc de l'estratègia de gestió de la pandèmia s'ha decidit impulsar els cribratge a la comunitat universitària per arribar a aquests grups d'edat.