Girona habilita 7 punts per ajudar les famílies a sol·licitar els ajuts per pagar el lloguer

Girona habilita 7 punts per ajudar les famílies a sol·licitar els ajuts per pagar el lloguer

L'Ajuntament de Girona habilitarà 7 punts d'atenció ciutadana per ajudar les famílies a sol·licitar les subvencions per al pagament del lloguer, corresponent a l'any 2021, que ofereix l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

L'objectiu és que aquestes ajudes arribin a tothom, ja que només es poden tramitar de forma telemàtica a causa de la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta convocatòria va destinada a les persones físiques que, a més de complir els requisits establerts, siguin titulars d'un contracte d'arrendament de l'habitatge que correspon al seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya. Les sol·licituds ja es poden presentar i hi ha temps fins al 4 de juny.



"Per reforçar la cohesió social hem de seguir potenciant les polítiques valentes per garantir els drets més elementals com el dret a l'habitatge i l'accés als subministraments bàsics a totes les persones. Paral·lelament mantenim els nostres esforços per establir mecanismes per evitar pèrdues d'habitatge i donar resposta urgent als casos d'emergència habitacional", afirma el vicealcalde de Girona, Quim Ayats.



"Continuem posant a disposició de la ciutadania totes les eines que tenim al nostre abast per ajudar a pal·liar els efectes de la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19. Moltes famílies estan patint una reducció dràstica dels seus ingressos, i des de l'Ajuntament estem al seu costat per ajudar-los en tot allò que està a les nostres mans", assegura per la seva banda la regidora d'Habitatge, Annabel Moya.



Espais i horaris

Els 7 espais, que estaran operatius el pròxim dilluns i des d'on la ciutadania rebrà suport per fer les sol·licituds, són els següents: el vestíbul del Teatre Municipal on hi haurà dues taules (de dilluns a divendres de 9 h a 14 h i de 15.30 h a 17.30 h); l'Oficina Municipal d'Habitatge (de dilluns a divendres de 8 h a 15 h); el Centre Cívic Sant Narcís (dilluns de 13 h a 20 h), el Centre Cívic Santa Eugènia (dimarts de 13 h a 20 h), l'Estació Espai Jove (dimecres de 8 h a 15 h), el Casal de la Gent Gran de Taialà (dijous de 8 h a 15 h) i el Centre Cívic Palau (divendres de 8 h a 15 h). Cal destacar que avui ja s'ha posat en marxa el punt de l'Oficina Municipal d'Habitatge.



634 ajudes atorgades el 2020

Amb relació a aquests ajuts, el 2020 es van tramitar 886 sol·licituds a la ciutat de Girona, de les quals 634 van ser favorables amb un impacte econòmic global d'1.137.829,54 euros.

Atès que l'import del lloguer ha pujat lleugerament, es preveu que aquest 2021 pugui haver-hi més sol·licituds, tot i la limitació de realitzar-les únicament per via telemàtica. De fet, el 2020, que va ser el primer any amb peticions telemàtiques i amb situació de pandèmia, va haver-hi una davallada del 27,2% respecte l'any 2019.



Un màxim de 200 euros mensuals

La subvenció es concedeix per un import anual màxim de 2.400 euros, és a dir, de 200 euros mensuals com a màxim, i s'ajusta en funció de l'esforç que suposa per a la unitat familiar el pagament del lloguer.

Així, la subvenció pot ser del 20% de l'import de la renda de lloguer anual o bé del 40%, en funció de l'esforç que representi pagar-lo. S'estableixen uns límits màxims i mínims d'ingressos que es ponderen segons el nombre de membres de la unitat de convivència. En cap cas els ingressos de la unitat de convivència podran ser inferiors al lloguer de l'habitatge.



Pel que fa als requisits sobre el preu del lloguer, en el cas de la demarcació de Girona és de 550 euros mensuals. Per a famílies nombroses i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat i barem favorable, l'import màxim de lloguer mensual és de 900 euros.