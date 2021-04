Girona rehabilitarà la pista del CREC, la «plaça» dels veïns de la Vall de Sant Daniel

L'Ajuntament de Girona rehabilitarà la pista poliesportiva del CREC (Centre Recreatiu Esportiu Cultural de Sant Daniel), en una reforma que inclou la renovació del seu paviment. Es tracta d'un equip molt utilitzat pels veïns de la Vall de Sant Daniel i les seves entitats. L'Associació de Veïns valora molt positivament les obres, ja que portaven més de 10 anys demanant una solució pel deteriorament d'una pista que és com «la nostra plaça del poble». Afirmen que el mal estat del paviment havia fet que fins i tot s'hi deixessin de fer algunes activitats.

Des de l'Ajuntament hi coincideixen, ja que el motiu de la reforma és que «la pista i el seu entorn estan en mal estat de conservació», expliquen fonts del consistori. Així, aquestes obres tenen per objectiu que l'ús de la pista «sigui l'adequat, tant des del punt de vista funcional com de seguretat en la utilització». A més, subratllen que «es tracta del punt neuràlgic veïnal de la vall, on es fan activitats de barri i d'altres entitats».

Les obres, a licitació

La reforma consistirà a pavimentar de nou la pista amb formigó. L'acabat del paviment serà diferent en dues zones, per distingir la zona de joc de la resta, que es destinarà a zona de pas i d'esbarjo. La superfície total en què es duran a terme els treballs és de 310 metres quadrats. També es dotarà l'equipament d'una instal·lació d'evacuació d'aigües pluvials, que no existeix a l'actualitat, segons apunten des de l'Ajuntament.

Ara el consistori ha tret les obres a licitació, amb un pressupost de 65.858,12 euros (IVA inclòs). Un cop s'hagi formalitzat l'adjudicació del contracte, es preveu que la intervenció duri quatre mesos.

Punt de trobada veïnal

La presidenta de l'Associació de Veïns (AV) de la Vall de Sant Daniel, Laia Martín, valora positivament les obres. Destaca la importància de la pista, que és «un punt de trobada de tots els veïns». «És com una plaça per nosaltres, com la plaça del poble», explica Martín.

Afirma que, quan la parròquia de Sant Daniel (propietària de la pista fins l'any passat) va cedir-li l'ús a l'Ajuntament l'any 2011, s'hi van fer algunes millores. Però «en aquests deu anys, la pista s'ha anat deteriorant moltíssim», lamenta la presidenta. Tant és així, que fins i tot van deixar de fer-hi algunes activitats. Martín posa d'exemple la Festa Major de la vall de 2019, en què els nens «s'hi deixaven els genolls» a causa del mal estat del paviment durant el partit de futbol que s'hi solia organitzar.

La pista del CREC de Sant Daniel es va construir pels mateixos veïns de la vall l'any 1973. La parròquia va cedir l'ús de l'espai a l'Ajuntament el 2011, i justament el ple de novembre de 2020 del consistori va aprovar la compra de la pista esportiva.