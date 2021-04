El Gironès demana avançar cap a un turisme sostenible

El Consell Comarcal del Gironès ha aprovat la seva adhesió al manifest impulsat per la revista Descobrir Catalunya, que demana que s'aprofitin els aprenentatges que ha deixat la pandèmia per avançar cap a un nou model de turisme basat en la sostenibilitat.

El manifest vol que s'adoptin mesures «urgents, entre les quals hi ha: promoure el turisme de proximitat, millorar la qualitat de l'oferta turística i l'ocupació que genera, i combatre la massificació. Des de l'Àrea de Turisme del consell recorden que estan treballant en aquest sentit, amb projectes com la creació d'una nova xarxa de camins o la programació de visites guiades culturals en temporada baixa. «El Gironès fa temps que aposta per un model de turisme sostenible i respectuós amb el territori, amb una oferta que busca combatre l'estacionalitat i la massificació», expressa el conseller comarcal de Turisme, Àdam Bertran.