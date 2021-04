Guanyem Girona proposa un pla per reactivar el comerç

Guanyem Girona proposa que l'Ajuntament creï xecs de 10 i 20 euros i que impulsi una borsa municipal de lloguer de locals com a mesures per reactivar el comerç local. La formació subratlla que el suport al sector, molt tocat per la pandèmia, ha de ser "una prioritat" per a la ciutat. Per això, Guanyem ha presentat un paquet de mesures que, entre d'altres, inclou la possibilitat d'oferir espais municipals perquè s'hi instal·lin "activitats econòmiques imprescindibles". El regidor Xavier Montoya ha criticat "la passivitat" de l'equip de govern, i sosté que l'app 'La Compra' s'ha revelat "com un fracàs", perquè en deu mesos tan sols ha rebut 73 comandes. Per contra, sosté que el consistori va fer 114 comandes a Amazon durant el 2020.

Guanyem Girona subratlla que la reactivació econòmica i el suport al comerç local han de ser "sens dubte, la prioritat de la ciutat". Per això, la formació ha presentat un seguit de propostes "per deixar enrere la passivitat municipal", donar resposta a les necessitats del sector i "rellançar Girona".

Entre aquelles mesures que creuen que cal impulsar "al més aviat possible" hi ha la creació de xecs municipals subvencionats per l'Ajuntament (a exemple del que s'ha fet a Reus o a Figueres). Serien de 10 o 20 euros, i exclusivament per gastar al comerç local.

"És cabdal que el consistori ofereixi incentius per reactivar l'economia més propera al ciutadà en zones concretes", ha subratllat el regidor Xavier Montoya. I hi ha afegit: "Obrir locals equival a més seguretat per a les veïnes i veïns, evitant la desertització comercial dels barris, com passa ara mateix en alguns sectors de la ciutat.

Montoya ha lamentat que l'equip de govern de JxCat i ERC es mostri "incapaç" d'innovar en un àmbit com el comerç, "que ha patit centenars de tancaments a la ciutat en els últims dotze mesos". Per això, Guanyem també creu que cal impulsar una borsa municipal de lloguer de locals com un altra "proposta estratègica per ajudar el sector".

En paral·lel, dins el paquet de mesures que Guanyem posa sobra la taula per impulsar el comerç, hi ha també la possibilitat d'oferir espais municipals perquè "s'hi desenvolupin activitats econòmiques imprescindibles" que ara pateixen per sobreviure. Això passaria, segons subratlla la formació, perquè l'Ajuntament comprés locals privats perquè passessin a formar part de la borsa.

Per últim, Guanyem també proposa "replantejar" les línies de subvencions actuals destinades al comerç. Perquè la formació sosté que hi ha establiments que encara no les han cobrades.



El "fracàs" de 'La Compra'

Coincidint amb la presentació d'aquest paquet de mesures, Guanyem també ha volgut posar de relleu que l'app 'La Compra', que l'alcaldessa "va anunciar com el gran bot salvavides del comerç gironí", en realitat, s'ha revelat com "un fracàs.

La formació ha explicat que, en deu mesos, l'aplicatiu "tan sols ha tingut 73 compres", situant-se "molt lluny de les expectatives creades". Xavier Montoya ha lamentat "el poc impacte" que ha tingut l'app 'La Compra' entre la ciutadania. I també ha revelat que l'Ajuntament, durant el 2020, va fer 114 compres a Amazon, essent "l'única capital de demarcació catalana que feia ús d'aquesta multinacional".



Reclamen pressupost

Per la seva banda, la regidora Cristina Andreu ha relacionat "la incapacitat de fer polítiques valentes en suport del comerç local" amb "la decisió" de l'alcaldessa, Marta Madrenas, "de no proposar un nou pressupost per la ciutat". Andreu ha recordat que ja som a finals d'abril, i que encara no han rebut cap esbós sobre els comptes per a aquest 2021.

"Fa just un mes que Guanyem va aconseguir aprovar un pla de xoc de 5,8 MEUR en inversions; des d'aleshores, el govern no ens ha tornat a contactar", ha criticat Andreu. "Girona no es pot permetre un govern incapaç de moure's per treballar els comptes més importants del mandat", ha conclòs.