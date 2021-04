El Consell d'Estudiants de la UdG demana "estabilitat" en les mesures del rectorat

El Consell d'Estudiants de la Universitat de Girona (UdG) ha demanat al rectorat "estabilitat" fins a finals de curs amb les mesures contra la covid-19. El col·lectiu considera que és oportú garantir que hi hagi una presencialitat del 30% dels alumnes a les classes teòriques, però que cal ser prudents perquè la majoria d'estudiants encara no estan vacunats. Per això consideren que "encara es vulnera la seguretat de protecció contra el virus" de tothom que convisqui amb gent no vacunada. A més, els joves quedaran exclosos del 70% de la població vacunada a finals d'estiu i això vol dir que seguiran sent "font de contagi".

A través d'un comunicat penjat a les xarxes socials, els estudiants agraeixen l'esforç del rectorat per algunes de les mesures preses des del 26 d'abril. Entre d'altres coses, s'estipula que les classes teòriques podran tornar a ser presencials, sempre i quan no se superi el 30% dels alumnes a l'aula en cada centre docent. La resta hauran de seguir-les de forma telemàtica. A més, el rectorat també indica que els alumnes de primer tindran prioritat a l'hora de tornar a les facultats.

Una altra de les novetats és que la defensa dels treballs de finals de grau i de màster i també la defensa de les tesis doctorals podrà ser presencial. Fins ara, aquestes presentacions eren telemàtiques.

Per altra banda, el Consell d'Estudiants demanen que es garanteixi la mobilitat dels estudiants sempre que sigui necessari que vagin de forma física a les aules. Aquesta demanda, ja està recollida pel rectorat i contempla que els estudiants puguin fer el seu certificat corresponent que els acredita la mobilitat per qüestions acadèmiques.

Per últim, el consell d'estudiants recorda que la majoria d'ells són joves i, per tant, no estan inclosos en el 70% de població vacunada que es preveu arribar a finals d'estiu. Això vol dir que de cara a l'inici del curs vinent podrien seguir sent una "font de contagi". Ara, demanen que es tingui en compte a l'hora de dissenyar noves mesures per evitar que s'exposin a la covid-19 en un futur sense que es compleixin les mesures de protecció necessàries.