Reforç policial prop de l'hotel Nord Gironí a Sarrià per robatoris a la zona

Sarrià de Ter incrementa la vigilància policial a la zona de l'hotel Nord Gironí, al carrer Major, després de detectar-se moviment de persones dins l'edifici, actualment en desús, i que algunes cases del voltant patissin incursions als patis i robatoris puntuals. L'Ajuntament ha detectat la problemàtica arran de les queixes dels veïns afectats, i estan prenent mesures per aturar aquesta situació.

L'alcalde de Sarrià, Narcís Fajula, explica que s'han detectat alguns individus que «entren i surten d'aquest hotel». Fajula diu que l'empresa de capital-risc que té la propietat de l'immoble «hi havia posat mesures de seguretat», però tot i això aquestes persones hi accedeixen per un lateral a tocar d'un descampat, «que dona als patis de tres o quatre cases». Són els que entren dins el bloc abandonat de l'hotel també són les que haurien irromput en alguns dels patis, «hi entren i roben alguna cosa puntualment», apunta Fajula.

Això ha generat malestar entre els residents, que han traslladat les queixes al consistori. «És obvi que hi ha inquietud», expressa l'alcalde. Per aquest motiu s'ha intensificat la vigilància estàtica de la Policia Local en aquest punt, sobretot «a última hora del dia». L'objectiu és dissuadir aquestes persones perquè deixin d'entrar a l'antic Hotel Nord Gironí.

D'altra banda, des de l'Ajuntament també han convocat una reunió el proper dimarts amb els veïns afectats, la Policia Local i l'empresa que té aquest hotel per abordar la problemàtica i «parlar de quines mesures hauran d'aplicar perquè no hi hagi aquest vandalisme», explica l'alcalde. Amb tot, Fajula espera que de la reunió en surtin un seguit de punts que ajudin a millorar la convivència en aquest sector i «acabar amb aquesta problemàtica d'una vegada per totes».