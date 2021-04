Una de les vint-i-una estrelles Michelin gironines

La pèrdua de l'Atempo no és una bona notícia per a la gastronomia gironina, com ho és el tancament de qualsevol negoci, però la cuina gironina continuarà estant molt ben posicionada per brillar amb llum pròpia quan la pandèmia i les restriccions sanitàries permetin fer una vida més o menys normal. En la darrera gala Michelin, els inspectors de la guia van atorgar vint-i-una estrelles a setze restaurants gironins. Lògicament, al capdavant, el Celler de Can Roca amb les seves tres estrelles, però també tres restaurants amb dues com Les Cols de Fina Puigdevall, a Olot, i el Miramar Paco Pérez, a Llançà, o el Bo.TiC d'Albert Sastregener, a Corçà, que s'hi va afegir en la darrera gala.

Amb una estrella Michelin, les comarques gironines tenen fins a 12 restaurants. Un, de moment, és l'Atempo que el va aconseguir, que no estrenar, de moment, en la gala del desembre a Sevilla. Un cita on, també, va recuperar la seva estrella Michelin l'històric restaurant lLAliança d'Anglès, que l'havia perdut l'any 2015 després de la prematura mort del cuiner Lluís Feliu als 57 anys.

Ara amb la filla de Feliu, Cristina, al capdavant t del negoci i la seva parella, Àlex Carrera, a la cuina, van recuperar una estrella que ja tenien una desena de restaurants gironins més: Casamar (Llafranc), La Cuina de Can Simon (Tossa), Ca l'Enric (La Vall de Bianya), Empòrium (Castelló d'Empúries), Massana (Girona), Fonda Xesc (Gombrèn), Els Tinars (Llagostera), Les Magnòlies (Arbúcies), Castell Peralada i Ca l'Arpa (Banyoles). En total, vint-i-una estrelles Michelin per a uns restaurants que continuen lluitant per mantenir en funcionament uns negocis molt castigats per les restriccions sanitàries.