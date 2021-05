Unes 250 persones reivindiquen l'1 de Maig a la plaça del Vi

Unes 250 persones han reivindicat l'1 de Maig aquest dissabte a Girona. La plaça del Vi s'ha omplert de pancartes reclamant millores laborals a la demarcació, tot i la pluja abundant i constant que ha caigut durant l'acte. Els sindicats han aprofitat per reclamar un nou model turístic per a les comarques de Girona, just a les portes de l'estiu. CCOO i la UGT han denunciat que a la demarcació hi ha 40.000 persones que són "pobres malgrat tenir una feina". "Això és indecent", han exclamat els representants dels sindicats. També s'ha reclamat un increment del salari mínim interprofessional i la derogació de la reforma laboral. Tant la UGT com Comissions Obreres han lamentat també que a Catalunya encara no s'hagi format govern.