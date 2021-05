Detingut per robar el mòbil d'un pacient al Trueta

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 39 anys el dia 28 d'abril per un presumpte furt a l'hospital Josep Trueta de Girona. Els fets van tenir lloc el mateix dia, al voltant de les onze del matí, a l'avinguda de França. Una patrulla es va fixar en l'individu, que entrava a l'hospital en actitud sospitosa. Al cap de 10 minuts, els agents van veure l'home que sortia apressadament amb un telèfon mòbil a les mans. Els mossos van aturar-lo i li van preguntar pel motiu de la seva visita al centre. Com que les explicacions que facilitava no eren coherents, el van identificar i escorcollar.

Després, els agents van esbrinar que el telèfon havia estat sostret a l'habitació d'un pacient. Aquest havia deixar l'aparell a la tauleta quan el van portar a fer sessions de rehabilitació. Els agents van detenir l'home com a presumpte autor del furt. El detingut té antecedents per fets similars, i va passar a disposició judicial el dia següent, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.