La Fundació TRESC de Girona reivindica els treballadors amb discapacitat i problemes de salut mental aquest 1 de Maig

La Fundació TRESC de Girona reivindica el dret de les persones amb discapacitat i problemes de salut mental a tenir un lloc de feina. Ho fa a través d'un vídeo que han difós a la seva pàgina web on recullen el testimoni d'alguns dels 61 usuaris que tenen i que treballen en empreses i institucions de la demarcació. Les sessions realitzades amb aquestes persones han servit també per fer visible les experiències personals en relació amb el seu dret a l'educació, al treball, a la vida independent i a la participació ciutadana. Des de l'entitat lamenten que encara avui aquest col·lectiu "veu vulnerats diàriament" els drets reflectits a la Declaració Universal dels Drets Humans, en matèria d'educació i accés a un lloc de feina.

Una vulneració que, explica TRESC, s'ha vist "agreujada" per la pandèmia i les dificultats sorgides de la Covid-19. Amb el vídeo 'Ara et toca a tu fer aterrar els nostres drets' la fundació vol "normalitzar la participació i la inclusió de les persones amb discapacitat i amb problemàtica de salut mental a la nostra societat". L'entitat considera que, d'aquesta manera, s'aconsegueix "crear un espai de debat i reflexió sobre l'aplicació real dels drets reconeguts a persones amb discapacitat i amb problemàtica de salut mental".

La Fundació TRESC és una entitat amb 27 anys d'experiència acompanyant aquest col·lectiu a les comarques gironines i l'ajuda a accedir a llocs de feina a empreses mitjançant la metodologia de Treball amb Suport.

L'entitat va néixer el 8 de març de l'any 1994 com una associació de professionals per treballar per la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a les empreses. El 2011 es va convertir en fundació, adaptant-se a la nova realitat social concretant la seva activitat en quatre grans àmbits d'actuació: el laboral, el formatiu, el social i la vida independent.

Actualment, la Fundació TRESC disposa de 23 professionals. Té la seu principal a Girona i des de l'any 2012 disposa d'una seu a Palafrugell des d'on ofereix el Servei Prelaboral del Baix Empordà adreçat a persones amb problemàtica de salut mental.