L'assaig clínic Obrir Girona permet tornar a «sortir de festa amb seguretat» 250 persones a la Mercè Electrònica

Unes 250 persones han tornat a "sortir de festa" aquest dissabte a Girona. Ho han a la Mercè Electrònica, un festival de música tecno de cinc hores al Centre Cultural la Mercè. El més important, però, és que ho han pogut fer amb seguretat, gràcies a l'assaig clínic Obrir Girona que duu a terme el Centre Blockchain.

Els assistents han ballat sense distàncies de seguretat la música de cinc discjòqueis, però havien de portar mascareta FFP2 en tot moment. Al claustre s'hi ha instal·lat un servei de bar on s'hi podia prendre una consumició, però no es permetia fumar. Des de l'organització expliquen que hi ha noves iniciatives previstes, tant culturals com esportives i assenyalen que mantenen els sopars de cara a la setmana vinent.