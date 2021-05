Palau-sacosta bateja una plaça amb el nom de dos veïns

L'Ajuntament de Girona reconeix l'activitat altruista i col·laboradora de Fidel Rodríguez Barrufet i Lola Pérez Guinó amb la ciutat i, en particular, amb el barri de Palau-sacosta.

El matrimoni era molt conegut al barri per la seva activitat altruista i col·laboradora en el veïnat.

Per aquest motiu, s'ha decidit batejar la plaça del carrer dels Jocs Olímpics de Barcelona amb els seus noms.

En concret, passarà a dir-se «plaça de Fidel de Palau i Lola de Can Vert», com eren coneguts. El nom és una proposta de l'Associació de Veïns i Veïnes de Palau-sacosta, i ha estat aprovat per la Comissió del Nomenclàtor i pel Ple municipal.

Descoberta de la placa

La descoberta de la placa es farà dilluns a les 18.30 h, i estarà encapçalada per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.