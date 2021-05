L'hostaleria de Girona tanca amb ocupacions del 55% aquest cap de setmana

L'hostaleria de Girona ha tancat aquest cap de setmana amb ocupacions del 55% de mitjana, malgrat l'aixecament del confinament comarcal. El problema ha estat que la climatologia no ha acompanyat, un fet "clau" per aquest sector. De fet, el president dels hostalers de Girona, Josep Carreras, assenyala que esperen tenir un "bon mes de maig" si el temps no els fa la guitza. Cal tenir en compte que a partir de la setmana que ve comença Temps de Flors, un esdeveniment que omple els carrers de la ciutat de visitants. Carreras també ha carregat contra la política que ha dut a terme la Generalitat en relació a la limitació d'horaris i confinaments perimetrals. "El mal ja està fet. Hem perdut un 20% d'empreses, no volem arribar al 40%", assegura.