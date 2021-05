Obre l'hotel Bestprice a l'antiga seu de la Pegaso de Girona

Fa tres anys que l'antiga seu de la Pegaso de Girona, situada a la carretera Barcelona amb l'encreuament amb el carrer Álvarez de Castro, s'estava reformant per acollir-hi un hotel. Des d'ahir, el projecte ja és una realitat, perquè el nou hotel de la cadena Bestprice va obrir finalment les portes. Ho va fer per albergar, majoritàriament, joves i adults que anaven al festival Strenes. «Ha vingut gent de tot Catalunya expressament per veure concerts del festival Strenes», explica el director de l'hotel Òscar Sánchez, «gent de Lleida, Vilafranca, Barcelona, Tarragona, Cardona i, fins i tot, una parella d'argentins; estem molt contents amb l'obertura».

I, els hostes, molt satisfets amb les instal·lacions «El preu i la ubicació són fantàstics», explica la Maite Saint, una uruguaiana de 28 anys que estudia un màster a Barcelona i que ha vingut a Girona amb dues amigues per veure el concert d'Arnau Griso. «Quan vaig veure les fotos de les habitacions per Internet em van agradar molt, l'únic que em va fer dubtar va ser que no hi havia cap valoració del lloc perquè era nou; un cop aquí, estic encantada amb la decisió, l'habitació és inclús millor de com es veia a Internet». L'Anna Marino, de 27 anys i de Cardona, també s'ha deixat caure a la ciutat moguda pel Festival Strenes: «Fa molts anys que segueixo la Casa Azul i he vingut a veure'ls; l'hotel em sembla molt bé, sobretot la relació qualitat-preu».

L'esperança en l'era postcovid

La inauguració, que ha omplert la meitat de les 51 habitacions que té l'hotel, s'ha fet amb les expectatives posades en la setmana que ve. «Les perspectives encara han de ser millors que l'obertura, confiem que aviat es vagi reactivant tot, sobretot ara que els restaurants podran tornar a servir sopars», comenta Óscar Sánchez, que ha fundat l'hotel juntament amb el seu germà bessó Juanan Sánchez.?«Som dos emprenedors catalans i estem arruïnats per la inversió que hem fet, de manera que tenim tota l'esperança posada en l'era postcoronavirus, ja que la gent segur que tindrà ganes de fer coses».

Si bé l'obertura ha estat aquest cap de setmana, fa més de sis mesos que pràcticament tot estava a punt, l'únic que els empresaris esperaven que fos un cap de setmana idoni per obrir. Els dos socis tenen, també, tres hotels més de la mateixa cadena, dos a Barcelona i un a Madrid. Ara, amb aquesta obertura, fan una aposta «per fer gran Girona» i teixir sinergies amb altres empreses de la ciutat «tenim acord amb molts locals d'aquí als voltants perquè els clients estiguin al dia dels seus servis i tinguin una bona estada a la ciutat», afegeix Sánchez. A més, esperen amb candeletes que hi hagi congressos i noves activitats perquè l'espai sigui un punt de trobada tant de famílies com d'autònoms i treballadors que es mouen per motius laborals.

Habitacions dobles i triples

A peu de carrer, es pot entreveure com és l'interior de l'hotel, amb una recepció i un parell de taules amb butaques grises. Segons expliquen els fundadors, la idea és un espai senzill, però que s'hi estigui a gust i que sigui assequible per totes les butxaques. La majoria d'habitacions són dobles o triples, ideal per famílies o parelles, i, algunes, fins i tot, tenen un escriptori. A més, els germans Sánchez volen decorar-les amb imatges de Girona, del Pont de Pedra, i també de comarques del voltant. Això, però, encara està per fer; és algun dels retocs que falten. Ara, sigui com sigui, cal que tot es reactivi perquè el negoci tiri endavant.