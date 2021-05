Set agències de viatges catalanes aposten pel turisme sostenible

Set agències de viatges d'arreu de Catalunya, totes elles petites empreses i de proximitat, han redactat un manifest per a un Turisme sostenible i responsable. Les set agències -una d'elles, la gironina Plaimont- formen la comunitat de viatgers Passió per Viatjar, i es comprometen a treballar en la responsabilitat i sostenibilitat, reduint el consum i el malbaratament de matèries primes, aigua i fonts d'energia, formant els equips humans de les respectives empreses, demanant als proveïdors que compleixin un decàleg de responsabilitat en aquesta línia i conscienciant els clients a actuar de manera sostenible i responsable, «sense oblidar que tan en origen com en destinació, són les persones que ens representen, la nostra imatge».

? Així mateix, col·laboraran amb les organitzacions que treballin per la sostenibilitat, i a «respectar i tenir cura de les persones, del medi ambient i en definitiva, del planeta».

Les set agències de viatges es comprometen també, segons el manifest, a introduir almenys dues activitats amb objectius socials en cada viatge que organitzin arreu del món, com per exemple: xerrades sobre la situació de les dones i dels infants en els països de destinació, visites a empreses o organitzacions sense ànim de lucre, debats o intercanvis d'experiències amb Comunitats autòctones, etc.

Crearan també protocol especial per als viatges en grup, segons el qual, abans de marxar duran a terme un debat amb tots els clients inscrits, per veure què i com podem col·laborar cadascú d'ells perquè el viatge sigui més sostenible. Es redactaran uns consells o tips inspiradors per a tenir en compte durant el viatge.

Les agències que formen part de Passió per Viatjar, signants del manifest, són la gironina Plaimont, Agora Destins, Disseny Viatges BR4, Inèdit Viatges, Ontour, Som Viatges Vilafranca i Som Viatges Vilanova.