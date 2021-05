Aquests són alguns dels trams viaris on es podran superar els 30 km/h a Girona

L'Ajuntament de Girona permetrà circular a 40 km/h a les vies de la xarxa viària bàsica que creuen la ciutat i connecten amb els municipis veïns. Entre d'altres, l'avinguda Jaume I, el carrer Barcelona, Emili Grahit, el passeig d'Olot i la frontissa del Güell. El nou límit de velocitat, però, no serà homogeni de punta a punta d'aquests vials, perquè hi haurà trams –per exemple, el de davant dels Maristes- on no es podran superar els 30 km/h. Precisament, a partir del dia 11 de maig aquesta serà la velocitat màxima que imperarà dins els nuclis urbans, com estableix el nou reglament general de circulació. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, ha explicat aquest dilluns quins canvis implicarà la normativa a l'hora de moure's per la ciutat.

A partir de dimarts vinent, tots els vehicles que circulin dins el nucli urbà de Girona ho hauran de fer a un màxim de 30 km/h. Aquest és el límit de velocitat que fixa el nou reglament general de circulació, aprovat per l'Estat, per a les vies amb un sol carril per sentit.

Des de l'Ajuntament expliquen que, en tractar-se d'una velocitat genèrica, no és col·locarà cap senyal de 30 km/h als carrers afectats. Però sí que hi haurà una sèrie de vies en què, per les seves característiques, es podrà circular a un màxim de 40 km/h. Sobretot, es tracta d'aquells eixos viaris que creuen la ciutat i connecten amb els municipis veïns. I on fonamentalment, hi ha més d'un carril de circulació per sentit.

En aquests casos, explica el consistori, es podran superar els 30 km/h "sempre i quan hi hagi una senyal que això ho indiqui". Aquesta és una mesura concreta que s'ha aplicat a la ciutat, després que la mateixa normativa estatal permeti adaptar alguns punts del reglament.

En concret, a partir de dimarts vinent, a Girona es podrà circular a 40 km/h des de plaça de la Vila de Perpinyà fins a la plaça de Salt, passant per l'avinguda de Josep Tarradellas i el carrer del Riu Güell; des de la plaça de la Vila de Perpinyà fins al carrer de Barcelona, passant per l'avinguda de França i el passeig de la Devesa, i als carrers d'Emili Grahit i el passeig d'Olot.



També, en vies que hi connecten

També es podrà arribar als 40 km/h a les vies que alimenten la trama d'aquests eixos, com són el pont de l'Aurora, el carrer de Sant Gregori, el carrer de Roberto Bolaño i Ávalos, el pont de Fontajau, el carrer de Salt, el carrer de Reggio Emilia i la carretera de Sant Feliu. Per últim, alguns trams de la xarxa local com el carrer d'Albi, el carrer del Riu Cardener, l'avinguda de Montilivi, el carrer del Pic de Peguera, la pujada d'Alfons XII, el carrer de Pedret, l'avinguda de Ramon Folch i la Gran Via de Jaume I seran també zones on es podrà circular a 40 km/h.

Ara bé, des de l'Ajuntament ja alerten que hi haurà trams d'aquests vials on el límit serà de 30 km/h (i que se senyalitzaran expressament). És el cas d'aquells espais propers a entorns sensibles, com són els centres educatius. Això passarà, per exemple, al tram de l'avinguda de Josep Tarradellas situat davant dels Maristes (entre la plaça de l'Assemblea de Catalunya i la rotonda del passeig d'Olot).



Disminuir accidents

La regidora de Mobilitat subratlla que el nou reglament de circulació, que l'Ajuntament ha adaptat en base a la normativa, vol aconseguir "disminuir els accidents" i tenir "carrers segurs". "Si la velocitat és menor, el temps de reacció és major i l'impacte que rep la víctima també és menor", explica Marta Sureda.

La regidora també subratlla que, amb carrers més segurs, "també es dona peu a utilitzar més la bicicleta per desplaçar-se". "En definitiva, el que pretenem amb aquesta mesura és millorar la convivència de tots els usuaris de la via pública, millorar la qualitat de l'aire i reduir la contaminació acústica", conclou la regidora.

Des de l'Ajuntament recorden, a més, que "ja fa temps" que la ciutat ha fixat el límit de 30 km/h en diversos punts de la xarxa viària que només tenen un carril de circulació per sentit. "Al municipi, a més, hi ha diversos carrers de plataforma única, amb espai compartit o prioritari per a vianants, on la velocitat de circulació permesa són 20 km/h", subratlla el consistori.



Certa autonomia municipal

El Reial decret 970/2020, de 10 de novembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat per Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre i el Reglament general de vehicles, aprovat per Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures urbanes de trànsit, permet a les autoritats municipals adaptar alguns punts de la norma. Així doncs, l'article 50 assenyala com a límits genèrics de velocitat en vies urbanes els 20 km/h per vies que disposin de plataforma única entre calçada i vorera, els 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació i els 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit de circulació.

Els carrils reservats per a la circulació de determinades persones usuàries, com els carrils bici, o d'ús exclusiu de transport públic no computen com a carril en aquestes últimes vies. El reglament també preveu que l'autoritat municipal pugui rebaixar o augmentar els límits, prèvia senyalització específica, com és el cas de Girona.