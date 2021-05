La Cambra analitza la inseguretat i l'incivisme al Barri Vell de Girona

Les queixes dels veïns i establiments del Barri Vell de Girona, que porten mesos protestant perquè perceben més incivisme, delinqüència o brutícia i reclamant mesures, es van portar al ple de la Cambra de Comerç, celebrat aquest dijous. Els representants dels diversos sectors econòmics van iniciar el debat a partir de les problemàtiques d'aquest barri cèntric de Girona, però a partir d'aquí van constatar que aquesta situació s'està notant, no tan sols a la capital gironina, sinó també a les altres ciutats del territori, com Figueres o Blanes, segons apunten fonts de la Cambra.

Al ple es va posar en comú la percepció d'una «ràpida degradació» de les ciutats, que noten especialment l'hostaleria i el comerç. En el debat es va posar de relleu que, tot i que se'n desconeix la causa, la brutícia hauria augmentat als carrers. A més, es té una major sensació d'inseguretat, que pot venir donada pel fet que no hi ha turistes als carrers, el tancament dels bars i dels comerços més aviat del que era normal abans de la pandèmia, i els carrers generalment més buits. En aquest sentit, també consideren que no es veuen prou agents policials patrullant. El tema va ser inclòs a l'ordre del dia de la mà de membres de la cambra vinculades amb el Barri Vell.

Per tot plegat, un cop acabades les intervencions, el president de la Cambra de Comerç, Jaume Fàbrega, es va comprometre a reunir-se amb autoritats municipals de les grans ciutats del territori, així com també a concertar una trobaa amb representants del Departament d'Interior a les comarques gironines, per parlar d'aquesta situació i establir actuacions amb la finalitat de frenar-la.