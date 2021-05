Els cineastes de Bordils

Cinema en curs. Des de fa 16 anys, l’associació A Bao A Qu té en marxa un projecte per diferents escoles i instituts on els alumnes «descobreixen el cinema a partir de la pràctica i del visionat de pel·lícules de grans autors com Akerman, Bergman, Truffaut o Lacuesta» acabant amb la realització d’un curtmetratge en el qual ells mateixos són «els autors de tots els processos i desenvolupen totes les fases del procés de creació» amb l’ajuda de cineastes professionals com Carla Simón, Alba Cros o, en el cas del’escola de Bordils, Daniel Lacasa

La Laia és una nena d'onze anys que sap que a casa seva les coses no acaben de rutllar. Veu els seus pares preocupats, però no acaba de saber què està passant. No li expliquen. I ella, introvertida i preocupada, tampoc ho comparteix amb ningú. Es queda els problemes per ella. Ho acabarà explicant? Aquest, a grans trets, és l'argument d'un curtmetratge que veurà la llum a principi de juny a la Filmoteca de Catalunya i que han pensat, escrit, gravat, interpretat i muntat -o sigui ho han fet tot- els nens i nens de l'escola de Bordils amb l'ajuda del cineasta professional Daniel Lacasa dins del programa Cinema en curs.

«En el cas de l'escola de Bordils, que forma part del projecte des del principi, el curtmetratge és la culminació d'un treball que han anat fent des de molt petits coneixent el que és la fotografia i la imatge sempre relacionada amb l'entorn; i que, ara, a sisè es completa amb el que més il·lusió els fa, la gravació del seu propi curt, culminant un curs on han vist molt cinema acompanyats per en Daniel Lacasa», explica Núria Aidelman, responsable de Cinema en Curs, sobre un projecte en el qual, a més de Lacasa (guanyador del premi al Millor Documental a la Seminci de Valladolid el 2015) també hi han participat noms cineastes com Carla Simón, Meritxell Colell, Alba Cros, Jordi Morató, Pep Garrido, Sergi Portabella, Jonás Trueba i Xacio Baño. «Els cineastes participen perquè creuen en la importància d'introduir el cinema i la cultura de la imatge als escolars que estimen aquest món i saben de la importància de la divulgació entre les noves generacions, recordo sempre una entrevista de Carla Simón (directora de la reconeguda Estiu 1993) dient que si amb una cosa creu és amb en Cinema en curs», explica Aidelman que, juntament amb Laia Colell, fa setze anys que impulsen el projecte a través de l'associació A Bao A Qu.

El projecte de Cinema en curs va molt més enllà de la gravació del documental. Daniel Lacasa ha estats molts cop a Bordils al llarg del curs i, amb la col·laboració de les docents del centre, el cinema passa a formar part del projecte escolar. «Potser han fet unes 200 hores en total, han vist molt cinema per acabar decidint com volien que fos el seu curt, des de pel·lícules completes com Yuki i Nina, de Nobuhiro Suwa, Hippolyte Girardot, que ens servia molt pel tema que han acabat tractant, o Estiu 1993 o fragments de Persona de Bergman per una seqüència concreta», detalla Núria Aidelman sobre el treball que s'ha fet a l'escola de Bordils per acabar desembocant en un curtmetratge que, més enllà de l'estrena barcelonina a la Filmoteca de Catalunya, també es podrà veure el 21 de juliol a Bordils coincidint amb el final del curs escolar.

Un dels punts forts de Cinema en curs és que, amb l'assessorament de cineastes professionals com Daniel Lacasa, els alumnes, que tenen entre 11 i 12 anys, s'encarreguen absolutament de tot. «Entre tots decideixen el tema i escriuen el guió i, després, amb grups petits, es van encarregant de manera rotativa de totes les feines, és a dir que, tots acaben passant per les feines de director, càmera, ajudant, tècnic de so, script i, també, participen en la feina de muntatge i en la decisió que interpretarà els diferents papers de la ficció», desgrana Núria Aidelman.