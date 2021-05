Cremen bales de palla en un cobert d'un mas de Vilablareix

Els Bombers treballen amb un incendi en un mas de Vilablareix.

Concretament, estan sufocant un foc que crema des de dos quarts de dues i que afecta diverses bales de palla emmagatzemades en un cobert d'una casa de dues plantes.

Els Bombers hi han desplaçat tres dotacions que en tindran per algunes hores per acabar d'apagar el foc, ja que cal remoure tota la palla durant força estona per acabar-lo de sufocat.

A lloc també hi ha una màquina que va removent la palla mentre els Bombers hi apliquen aigua.

El foc ha causat un fort ensurt però no ha causat més afectació ni tampoc s'han de lamentar ferits, segons Bombers.