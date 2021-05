Girona rellevarà, dos anys tard, el defensor de la ciutadania

L'Ajuntament de Girona preveu iniciar el procediment per renovar el defensor de la ciutadania de la ciutat, Ramon Llorente, dos anys després que hagi caducat el seu mandat. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va explicar al ple d'abril que en el termini d'un mes es volen iniciar els tràmits per procedir a la seva substitució. Aleshores l'alcaldessa va expressar que «no podem esperar» perquè la situació que ha portat la pandèmia «és més llarg del que ens podíem imaginar tots», va afirmar.

Tot i això, l'alcaldessa va reconèixer que «és un mal moment per fer-ho». Feia referència a les circumstàncies actuals, que estan limitades per la covid-19, i que condicionen la forma com aquest càrrec pot complir les seves funcions. En paraules de Madrenas, la persona que el rellevi com a defensor «s'haurà d'incorporar en unes condicions molt estranyes», sobretot pel que fa a les dificultats de les visites.

Més de vint anys en el càrrec

Llorente ocupa el càrrec des del gener de l'any 2000, i ha complert amb dos mandats de cinc anys -el que permet el reglament establert.

L'abril de l'any 2019, ara fa just dos anys, li va caducar el mandat. Des de llavors, ha exercit el càrrec en funcions, a l'espera del relleu de la persona que l'haurà de substituir, que de moment s'està demorant.