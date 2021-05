«La Fortalesa es mereix un restaurant amb estrella i segur que el torna a tenir»

La confirmació que el restaurant de Jordi Cruz, l'Atempo, es trasllada a Barcelona sense ni tan sols haver pogut estrenar la seva estrella Michelin a Sant Julià de Ramis i l'evidència que, de moment, el museu i l'hotel continuen tancats no convida a pronosticar l'arribada de bons moments per a La Fortalesa. L'espectacular complex que, ideat pel joier Ramon López, maridava la cultura amb la gastronomia està en «procés de reflexió» després de la mort de López, però, a criteri de l'alcalde Sant Julià de Ramis, ni la marxa de Cruz ni el coronavirus seran un cop mortal per a La Fortalesa. «Un complex tan espectacular com aquest es mereix una estrella Michelin i estic convençut que aviat la tornarà a tenir», assegura, convençut, Marc Puigtió que des de l'Ajuntament «manté el contacte permanent i la bona relació» amb els hereus de Ramon López.

«Des de l'Ajuntament coneixíem la sortida de Jordi Cruz i el trasllat de l'Atempo, és una llàstima per a Sant Julià perdre un restaurant d'aquesta qualitat sense ni tan sols haver-lo pogut gaudir des que va aconseguir l'estrella», reconeix Puigtió, que té clar que després de Jordi Cruz arribarà un altre cuiner de primer nivell per fer-se càrrec del restaurant que acabarà ocupant el lloc de l'Atempo. Un restaurant que, aclareix Puigtió, en cap cas pot obrir de manera deslligada del Museu de joies i peces d'orfebreria i de la oferta cultural de La Fortalesa. «La llicència del restaurant està lligada al museu, és a dir, en un supòsit, el museu podria obrir ara encara que no hi hagués cap restaurant en funcionament, però no pot haver-hi un restaurant si el museu està tancat», detalla Puigtió que veu «lògic» aquest lligam legal entre les dues activitats i com una prolongació d'allò que va «somiar i imaginar en Ramon López, una combinació d'alta gastronomia i cultural que el convertir en un projecte de referència».

Puigtió té «bona relació» amb els fills de Ramon López, però es manté al marge de la decisió final d'aquests sobre si la continuació del projecte de La Fortalesa passa per, com feia Jordi Cruz, buscar un assessor gastronòmic que s'encarregui de la gestió de la part de la restauració i ells mateixos encarregar-se de la resta del complex o, per canvi, llogar o fins i tot vendre el negoci i la propietat de la muntanya dels Sants Metges. Això sí, l'alcalde té clar que la voluntat de Gema López i la resta de fills és que el projecte de La Fortalesa segueixi endavant i, com a mostra, revela que «els actuals propietaris estan fent obres a la cuina del restaurant, la que fins ara ocupava l'Atempo, perquè s'havia queda petita i, com ja havia demanat també en Jordi Cruz, creien que s'havia d'ampliar».

Ramon López va comprar el complex a una empresa, «vinculada a la família Nadal», que anteriorment, el 1991, havia adquirit al Ministeri de Defensa l'antiga fortalesa militar del segle XIX en un indret, la muntanya dels Sants Metges de Sant Julià de Ramis, que està declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i, per tant, recorda Puigtió, «no s'hi poden obrer ni modificacions arquitectòniques sense el permís d'Urbanisme i del Departament de Cultura de la Generalitat». Això sí, vendre ho poden fer lliurement.