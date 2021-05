Girona reduirà l'11 de maig el límit de velocitat del nucli urbà

A partir de dimarts que ve, Girona reduirà el límit de velocitat dels carrers i carreteres de la ciutat, per adaptar-se a la nova normativa de circulació per nuclis urbans que la Direcció General de Trànsit (DGT) va aprovar el novembre de l'any passat.

Segons va explicar ahir Marta Sureda, regidora de Mobilitat i Via Pública de l'Ajuntament de Girona, el canvi a Girona serà una aposta per «disminuir els accidents i assegurar la seguretat viària, sobretot per vianants i ciclistes com a col·lectiu vulnerable, millorar la qualitat de l'aire i reduir el soroll».

Nous límits

A partir d'ara, a l'interior de tots els municipis es podrà circular a una velocitat menor, determinada en funció del tipus de via. La velocitat de les vies urbanes que disposen d'una plataforma única entre calçada i vorera quedarà limitada a 20 km/h. Aquelles amb un únic carril per sentit de circulació, a 30 km/h, i les que disposin de dos o més carrils per sentit de circulació, a 50 km/h. En aquesta línia, Girona canviarà la velocitat d'unes seixanta vies per seguir la norma.

A banda, totes les localitats disposen de certa flexibilitat per augmentar o disminuir la velocitat límit establerta, per assegurar una circulació fluida i adaptada a cada indret.

A Girona, s'ha decidit col·locar la velocitat límit dels eixos de la xarxa bàsica a 40 km/h, amb trams de 30 km/h davant dels centres escolars d'aquestes vies.

Concretament, es podrà circular a 40 km/h als eixos següents: des de plaça de la Vila de Perpinyà fins a la plaça de Salt, passant per l'avinguda de Josep Tarradellas i el carrer del Riu Güell; des de la plaça de la Vila de Perpinyà fins al carrer de Barcelona, passant per l'avinguda de França i el passeig de la Devesa, i als carrers d'Emili Grahit i el passeig d'Olot.

També a les vies que alimenten la trama d'aquests eixos, com són el pont de l'Aurora, el carrer de Sant Gregori, el carrer de Roberto Bolaño i Ávalos, el pont de Fontajau, el carrer de Salt, el carrer de Reggio Emilia i la carretera de Sant Feliu.

Per últim, a alguns trams de la xarxa local com el carrer d'Albi, el carrer del Riu Cardener, l'avinguda de Montilivi, el carrer del Pic de Peguera, la pujada d'Alfons XII, el carrer de Pedret, l'avinguda de Ramon Folch i la Gran Via de Jaume I.