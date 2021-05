L'escola Font de la Pólvora de escola Font de la PólvoraGirona Est n els alumnes es convertiran en espectadors actius d'instal·lacions, tallers, espectacles, sortides i activitats de la mà de professionals i artistes externs de l'11 al 14 de maig. La iniciativa s'emmarca en el projecte Escoles Tàndem de la Fundació Catalunya La Pedrera i en col·laboració amb la Fundació La Ciutat Invisible i Temporada Alta. Aquest centre, juntament amb els de Vila-roja i Sagrada Família, fa dos cursos que integren les arts escèniques com a eix vertebrador de l'aprenentatge.

El projecte a l'escola Font de la Pólvora té com a objectiu singularitzar el centre en el marc d'un procés d'innovació educativa a través de les arts escèniques. En aquest context, s'ha anat implementant de forma progressiva metodologies de treball per projectes amb l'acompanyament i suport dels professionals d'Escoles Tàndem. Enguany, en el tercer trimestre d'aquest curs, es fa un pas més enllà i s'aposta per una experiència d'immersió artística que «vehiculi» el treball per projectes del centre.

La programació artística i educativa de l'11 al 14 de maig comptarà amb professionals amb perfils diversos (artistes visuals i escènics, animadors i compositors visuals o dissenyadors) que tractaran la llum des de perspectives i llenguatges diferents. Altres temes

La setmana següent, del 17 al 21 de maig, cada grup classe tractarà la temàtica des d'una vessant particular. Els grups d'educació infantil treballaran la llum en relació a l'ombra i les seves possibilitats expressives. Els diferents cicles estudiaran temes sobre la llum i la fotografia.