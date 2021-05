L'Ajuntament de Girona impulsa un permís pioner per quan les treballadores es trobin malament per la regla

Pas endavant a l'Ajuntament de Girona perquè les treballadores de l'ens puguin fer ús d'un permís específic quan es trobin malament a causa de la regla. Seran vuit hores al mes que han de servir «per conciliar el dret a la salut i del seu benestar amb el del treball», explica la Intersindical-CSC, el sindicat majoritari al consistori i el que ha portat la mesura a la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament gironí.

El permís es computarà per hores, amb un màxim de 8 hores mensuals, que s'hauran de retornar en un període màxim de tres mesos. El primer pas ja està fet: el passat 30 d'abril la Mesa General de Negociació va aprovar el permís, que ara s'haurà d'aprovar al ple del juny, per posar-se en marxa.

La secció sindical va detectar que «treballadores de l'Ajuntament de Girona han d'utilitzar dies d'indisposició o de vacances per problemes derivats de la menstruació, que no és una malaltia ni una indisposició com a tal», explica Zaida Vidal, secretària de Feminisme de Comarques Gironines de la Intersindical-CSC. Vidal especifica que tampoc «requereix d'una baixa, potser només fa falta unes hores», i per això subratlla el caràcter «flexible» d'aquesta nova opció.

Tema «tabú»

D'altra banda, Vidal destaca que és un «primer pas» molt positiu, també perquè es tracta d'un tema «tabú»: «Moltes dones tampoc no s'atreveixen a demanar permisos a la feina per això». «El més rellevant d'aquest permís és que per primer cop situa un procés fisiològic ignorat, estigmatitzat i del qual es parla sotto voce en una taula de negociació i es concreta amb un acord», assenyala la Intersindical-CSC a través d'un comunicat.

Després d'aquest pas endavant al consistori gironí, des de la Intersindical també es plantegen traslladar la mesura a altres ajuntaments on el sindicat té representació.