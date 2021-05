Localitzen tres eixams d'abelles en un dia a Girona

Localitzen tres eixams d'abelles a tres punts de Girona - Barri Vell, polígon de Domeny i Montilivi- mentre els insectes buscaven lloc per fer el rusc. El primer es va detectar a la una del migdia d'ahir al carrer d'Abeuradors, quan un núvol negrós xocava amb les finestres dels pisos més alts. «Estàvem treballant i no sabíem ben bé què era, fins que vam veure les abelles», va relatar Raúl Ibiza, mentre assenyalava on es veia el gruix important d'abelles. «Era a aquella finestra».

La finestra és del domicili d'Estrella Roca i Xose Casal. Ahir al migdia, la parella va poder observar, a través del vidre, com el nombrós eixam s'anava apilant al marc del tancament. Al cap de poca estona, es van presentar dos apicultors al domicili que venien a retirar l'eixam.

Els van preparar una caixa de fusta «amb mel, pol·len i pròpoli» a l'interior. Després, van obrir la finestra i amb les mans -i la indumentària d'apicultor- van col·locar les que estaven enganxades a l'exterior dins del box. «L'eixam és com un individu, es mou tot junt», va explicar Lidia Puig, apicultora i propietària d'Apilidari, l'empresa dedicada al rescat d'eixams que ahir va fer aquesta actuació. «Un cop hi ha la reina dins la caixa, la resta van entrant». A la nit, van tornar al domicili per recollir-les. «Quan es pon el sol son totes a dins perquè tenen fred».

Aquest és un fenomen que s'anomena eixamenada i es repeteix cada primavera, d'abril a juny. «Quan volen reproduir-se, fan una nova abella reina i es divideixen en dos o en tres eixams que van a buscar altres llocs on viure», va explicar Puig.

Calculen que l'eixam del Barri Vell estava compost per entre 15.000 i 30.000 abelles.