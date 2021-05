El reciclatge a l'Eixample de Girona s'enfila del 51% al 73% amb els contenidors intel·ligents

El sistema de contenidors intel·ligents ha permès al barri de l'Eixample de Girona passar d'un 51,2% de recollida selectiva a un 73% en quatre mesos. Així ho indica el primer balanç de la prova pilot que s'està duent a terme amb aquest sistema de recollida de residus al barri. El sistema també ha permès disminuir la quantitat de vehicles recol·lectors amb càrrega lateral que s'enduen les deixalles, que han passat de 24 vehicles a només 8. I de 13 vehicles pre-recollida, ara tan sols en circulen 3.

L'Ajuntament de Girona ha presentat avui les dades de la mà de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor de Neteja, Eduard Berloso, els quals han qualificat els primers resultats d'"èxit". Afirmen que el sistema, que es va posar en marxa a finals de novembre, "s'ha demostrat molt eficaç" en aquests quatre mesos d'implementació. I defensen que aquest canvi està en la línia d'actuacions per combatre els efectes del canvi climàtic, "una prioritat" per al govern gironí.

L'anomenat "sistema Girona", que va començar a implementar-se a la Plaça Catalunya, ha canviat els 5 contenidors oberts i que es recullen diariament, per un contenidor multiús, un altre d'orgànica i un tercer per als residus sanitaris. Els contenidors s'obren mitjançant una targeta i cada dia es recull una fracció diferent (com en el sistema porta a porta). A la zona de l'Eixample on el sistema ja està en marxa s'ha passat de 124 contenidors a 61.

En aquest sentit, Madrenas ha subratllat que els fa ser optimistes, no tan sols per complir els objectius marcats per la Unió Europea, sinó per superar-los. En els darrers 3 anys, han calculat que la taxa de reciclatge ha pujat un 0,85% per any de mitjana a Girona. Així, partint del 51,2% de recollida selectiva assolit a la ciutat l'any 2020, en cinc anys Girona se situaria a un 55,54% (la UE estableix que el 2025 s'hauria d'assolir un 55%). Però si s'implanta el sistema de contenidors intel·ligents a la resta de la ciutat, es podrà arribar a un 70% ràpidament.

Berloso ha destacat dos avantatges d'aquest "sistema Girona". D'una banda, destaca que permet "recuperar espai públic" perquè es passen de cinc contenidors a dos. De l'altra, la disminució de vehicles que circulen fan reduir les emissions de Co2.

Un 15% de residus fora dels contenidors

D'altra banda, han pogut detectar que fins a un 15% dels residus es queden fora del contenidor, a causa de motius incívics, de comoditat o com a mostra de rebuig al sistema de contenidors intel·ligents.

Prop d'un 30% de veïns encara no tenen la targeta

Pel que fa a la recollida de les targetes per fer ús dels contenidors, dels 3.794 habitatges de la zona, ja l'han recollida 2.172 habitatges (un 71,48%). Tot i això, un 28,52% encara no l'ha recollit.