L'alcalde de Sarrià s'exposa a un any d'inhabilitació per la pancarta de l'ANC

La Fiscalia vol que s'inhabiliti l'alcalde de Sarrià de Ter , el republicà Narcís Fajula, per haver tingut penjada una pancarta de l'ANC a la façana de l'ajuntament abans de les municipals. L'acusa d'un delicte de desobediència, demana que no pugui exercir cap càrrec públic durant un any i que també se li imposi una multa de 3.600 euros.

Al seu escrit, la Fiscalia subratlla que Fajula va «fer-se el sord» i no va acatar la resolució de la Junta Electoral de Zona (JEZ) que li requeria despenjar la pancarta. A la lona hi havia escrit el lema «Self determination is a right, not a crime» (L'autodeterminació és un dret, no un crim). L'alcalde, de fet, ja té el judici del cas a tocar. La vista s'ha fixat el 8 de juny al Penal 2 de Girona.

La causa contra l'alcalde de Sarrià de Ter per no despenjar la pancarta es va obrir arran d'una denúncia que Ciutadans va presentar a la JEZ. L'afer va anar a parar a mans de la Fiscalia, que a l'octubre del 2019 va citar Narcís Fajula a declarar. Inicialment, se l'investigava per desobediència i prevaricació.

D'aquests dos delictes, l'acusació que ha acabat tirant endavant –i la que asseurà Fajula a la banqueta- és la de desobediència. Segons recull l'escrit de Fiscalia, el 29de març del 2019 –és a dir, a l'avantsala de les municipals- la JEZ va requerir a l'Ajuntament de Sarrià que, en un termini de 48 hores, retirés els símbols i pancartes partidistes que hi havia la façana del consistori.

En concret, el focus del litigi és la pancarta de l'Assemblea en defensa de l'autodeterminació. La que portava escrit en anglès el lema «Self determination is a right, not a crime». La Fiscalia subratlla que, tot i el requeriment explícit de la JEZ, i malgrat que les resolucions de la junta electoral en casos com aquest eren «públiques i notòries», l'Ajuntament de Sarrià de Ter no va despenjar la pancarta de l'ANC.

«En aquest sentit, entre l'11 d'abril i com a mínim el 23 d'abril, transcorreguts el dia i l'hora límit per a la retirada de pancartes i altres símbols partidistes, la presència d'una pancarta independentista persistia», diu l'escrit de fiscalia, en referència a l'Ajuntament de Sarrià de Ter.

L'acusació subratlla que el consistori no tan sols no va respondre el requeriment de la JEZ, sinó que l'alcalde també «va desoir el deure d'acatar-lo», tot i «tenir coneixement» de l'escrit de la junta (perquè es va enviar al mail que va facilitar el mateix ajuntament).