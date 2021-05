La PAH Girona-Salt clama contra els desnonaments en obert

Una cinquantena de membres de la PAH Girona-Salt s'han concentrat davant els Jutjats per clamar contra els desnonaments en obert. La plataforma critica que, cada cop més, aquesta és una fórmula que s'està imposant a l'hora de dur a terme els llançaments "que deixen famílies vulnerables amb menors al carrer".

La portaveu de la PAH, Marta Afuera, ja ha anunciat que a partir d'ara denunciaran "per prevaricació" tots aquells qui ordenin executar-ne (entre els quals, jutges i lletrats de l'administració de justícia) perquè això és "il·legal i inhumà". En paral·lel, Afuera també critica que hi ha molts desnonaments que queden silenciats, perquè els afectats no tenen suport legal, i acaben vivint "en garatges o cases d'amics i familiars".