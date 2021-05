La Policia Local de Salt incorpora tres càmeres corporals més per als agents

La Policia Local de Salt (Gironès) ha incorporat tres càmeres corporals més per als agents. Se sumen a la que funciona des del darrer trimestre de l'any 2019 i que, en aquest cas, està vinculada a l'ús de la pistola elèctrica. Durant les darreres setmanes els agents locals han rebut la formació necessària per a la utilització de les càmeres. El regidor de Seguretat Ciutadana de Salt, Toni Vidal, remarca que "són un pas més per dotar al cos de les eines necessàries per a dur a terme la seva tasca de seguretat ciutadana".

La normativa estipula que les càmeres corporals només es poden fer servir en situacions en què una persona posi en risc la vida de terceres persones o la dels agents amb armes de foc, armes blanques, objectes o elements perillosos per a la integritat física; quan s'hagi de reduir, immobilitzar o detenir una persona que mostri una actitud hostil cap als agents o cap a altres persones o que hagi protagonitzat o amenaci amb una agressió.

També es poden activar quan una persona estigui posant en risc la seva vida o integritat física (com en casos de temptatives de suïcidi, conductes d'autòlisi o d'altres), davant un delicte flagrant o en situacions greus o de risc.