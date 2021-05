Presó per a la cuidadora que va fer trucades al tarot amb la targeta de la víctima

La cuidadora que va fer múltiples trucades al tarot utilitzant les targetes de crèdit de la víctima ha estat condemnada a 3 anys i mig de presó per estafa agreujada. També haurà de pagar una multa de 2.160 euros i indemnitzar la víctima.

La secció quarta de l'Audiència considera que s'ha demostrat que la processada va realitzar múltiples trucades a empreses de tarot entre juliol i octubre de 2018 utilitzant la targeta de la víctima sense el seu consentiment. La quantitat estafada s'eleva a 2.522 euros que la sentència li reclama per indemnitzar la víctima. Amb tot, l'acusació particular i la fiscalia situaven l'estafa als 14.579,31 euros on també s'hi sumen despeses d'Internet, factures de mòbil i altres compres que atribuïen a l'acusada. També van fer-la responsable d'extreure més de 10.000 euros de diversos caixers.

Tot això, segons la sentència, no es pot atribuir a la processada perquè no hi ha proves que ho demostrin. «El fet que sigui responsable d'una estafa no significa que també n'hagi comès una altra», subratlla el tribunal, i conclou que «les operacions han pogut ser fetes per una persona pròxima», sense poder determinar qui ho ha fet.

I és que de fet, algunes de les operacions al caixer que s'han denunciat es van fer mentre l'acusada era a Portugal de vacances, segons confirma la sentència.

Per això, sosté que l'acusació hauria d'haver requerit a les 26 entitats les dades de la persona que va contractar els serveis per aconseguir la càrrega de prova necessària. Això, segons subratlla el tribunal, només es va fer amb sis de les entitats, fet que fa que només se la pugui acusar de les trucades al tarot.

L'acusació havia demanat 9 anys de presó per l'acusada, i la fiscalia n'havia sol·licitat 4. Per la seva banda, la defensa demanava l'absolució perquè considera que no s'ha demostrat la culpabilitat de la condemnada. De fet, durant el judici va assegurar que els informes del cas estan «plens d'errors».

La sentència no és ferma, i les parts la poden recórrer al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.