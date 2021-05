El reciclatge a l'Eixample s'enfila del 51% al 73% amb els contenidors intel·ligents

El sistema de contenidors intel·ligents ha permès al barri de l'Eixample de Girona passar d'un 51,2% de recollida selectiva a un 73% en quatre mesos. Així ho indica el primer balanç d'aquesta prova pilot, implementat al desembre. El nou sistema també ha permès disminuir la quantitat de vehicles recol·lectors que s'enduen les deixalles, que han passat de 24 vehicles a 8. I pel que fa als vehicles pre-recollida, ara tan sols en circulen 3 dels 13 que ho feien.

L'Ajuntament de Girona va presentar ahir les dades de la mà de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i el regidor de Neteja, Eduard Berloso, els quals van defensar que el sistema «s'ha demostrat molt eficaç» en aquests quatre mesos. A més, el model està en la línia d'actuacions per combatre els efectes del canvi climàtic, «una prioritat» per al Govern.

El sistema de contenidors intel·ligents ha canviat els 5 contenidors oberts tradicionals i que es recullen cada dia, per un contenidor multiús (on s'hi llença cartró, envasos o vidre, en funció del dia), un altre per la fracció orgànica i un tercer per als residus sanitaris. A la zona de l'Eixample, això ha permès passar de tenir 124 contenidors a 61.

Un 71% de veïns tenen la targeta

Els contenidors s'obren mitjançant una targeta i cada dia es recull una fracció diferent (com en el sistema porta a porta). Dels 3.794 habitatges on es fa la prova pilot, 2.172 vivendes han recollit la targeta (és a dir, un 71,48%). I d'aquests domicilis, un 83,29% la utilitza freqüentment. Tot i això, prop d'un 30% de veïns encara no l'ha recollit.

Madrenas va subratllar que els fa ser optimistes per complir els objectius marcats per la Unió Europea en termes de reciclatge, i no només això, sinó que els permetria superar-los. Des del consistori han calculat que la taxa de reciclatge puja un 0,85% per any de mitjana a Girona amb el sistema tradicional de cinc contenidors. Així, partint del 51,2% de recollida selectiva assolit l'any 2020, en cinc anys Girona se situaria a un 55,54% (la UE estableix que el 2025 s'hauria d'assolir un 55%). Però si s'implanta el sistema de contenidors intel·ligents a tota la ciutat, es podrà arribar a un 70% ràpidament i superar la recomanació europea.

Berloso va destacar dos avantatges més d'aquest sistema. D'una banda, permet «recuperar espai públic» perquè es passen de cinc contenidors a dos. De l'altra, la disminució de vehicles que hi circulen fan baixar les emissions de CO2. Per tot plegat, l'alcaldessa va afirmar que «paga la pena que s'implementi a tota la ciutat». Tot i això, no seria un canvi «immediat», sinó gradual, i que també depèn d'altres passos previs, com la disponibilitat pressupostària.

Un 15% de residus queden fora

En aquests quatre mesos, han detectat que fins a un 15% dels residus es queden fora del contenidor, a causa de motius incívics, de comoditat o com a mostra de rebuig al sistema de contenidors intel·ligents. Des del govern afirmen que «treballarem incansablement» per trobar una solució al que reconeixen que és un problema. Per això impulsaran una campanya de sensibilització.

Zones d'«emergència»

Els representants municipals han reiterat que es tracta d'una prova pilot. Fruit de l'experiència, estudien un seguit de millores, com la creació de «zones d'emergència». Seran contenidors on els veïns que marxin de casa uns dies podran dipositar-hi totes les fraccions de brossa, encara que no toquin aquell dia, i així evitar la problemàtica de tenir-les a casa. Això sí, es limitaria el nombre de vegades que es poden obrir en un període de temps.

Una altra problemàtica detectada és el vessament de certs contenidors quan queden plens de bosses. Per evitar que passi, analitzaran quines són les àrees de contenidors més utilitzades de forma natural pels veïns. Així, preveuen poder «fer una planificació més tranquil·la i evitar els vessaments».