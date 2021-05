Salut detecta 14 positius en el primer cribratge automostra de Girona

El Departament de Salut ha detectat 14 positius en el primer cribratge d'automostra que s'ha fet a la Regió Sanitària de Girona. Entre el dijous i divendres de la setmana passada es van recollir 1.310 mostres que la gent deixava al CUAP Güell de Girona. En tots els casos positius ja s'ha decretat l'aïllament corresponent i s'ha començat amb l'estudi de contactes estrets. Per altra banda, les proves s'han estès aquesta setmana a diverses poblacions gironines. Aquest dimarts es van fer a Tossa de Mar (Selva) i el dimecres i dijous es fan a Roses (Alt Empordà). De moment en aquesta població s'han recollit 340 mostres entre les nou del matí i les dotze del migdia. El dijous i divendres el cribratge també es farà a Lloret de Mar (Selva).

El primer cribratge massiu seriat i amb automostra que s'ha fet a Girona ha permès detectar 14 casos positius de covid-19. Es tracta d'un tipus de prova oberta a tota la ciutadania d'entre 16 i 60 anys en què reben un estoig amb tot el material necessari i les instruccions per prendre una mostra i fer-se una PCR.

El dijous 29 i el divendres 30 es va fer al CUAP de Güell, a la ciutat de Girona. Al llarg dels dos dies s'hi van presentar 1.310 persones. Totes elles ja han rebut el resultat de la prova i només 14 han estat positives. En aquests 14 casos, el Departament de Salut ja ha contactat amb els ciutadans per decretar-ne el seu aïllament i també han iniciat l'estudi de contactes estrets.

El cribratge s'ha estès aquesta setmana a altres municipis de la Regió Sanitària de Girona. Aquest dimarts es van recollir 485 mostres a Tossa de Mar (Selva) de ciutadans que van participar en el cribratge.

Aquest dimecres la població de Roses (Alt Empordà) també ha respost a la crida del Departament de Salut de participar en el cribratge i s'han recollit 635 mostres entre les nou del matí i les tres de la tarda. Aquells qui ho vulguin podran participar-hi el dijous de tres de la tarda a set del vespre al Teatre Municipal de Roses.

En paral·lel, entre el dijous i el divendres, els cribratges també arribaran a Lloret de Mar (Selva). Els voluntaris podran anar a recollir l'estoig d'automostra a partir de les deu del matí d'aquest dijous fins a les set del vespre amb una aturada entre les dues i les tres del migdia.

El Departament de Salut demana que els participants no hagin rebut la vacuna contra la covid-19, que no notin símptomes de la covid-19 i que tampoc hagin tingut la malaltia els últims tres mesos. Aquells que participin en aquest primer cribratge, podran repetir la prova al cap de quinze dies per fer un seguiment.