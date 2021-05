Terra Viva diu que el Consell els prohibeix mostrar la protectora als alcaldes

L'entitat Terra Viva ha denunciat que el Consell Comarcal de la Garrotxa els ha advertit i «prohibit» fer la visita a la protectora amb els alcaldes i alcaldesses de la comarca. La trobada estava prevista per a ahir dimarts i tenia com a objectiu «mostrar-los el lamentable estat de les instal·lacions», però es va suspendre a última hora després de rebre una carta de l'ens on els alertava que necessiten autorització per fer-ho. En la missiva, el Consell assenyalava que només es poden fer visites a grups autoritzats pels serveis tècnics de l'ens, i advertia que no havien rebut per part de Terra Viva «cap petició formal per a la realització de la jornada de Portes Obertes».

«Mai s'ha prohibit l'entrada»

«Les instal·lacions són un espai obert al públic i mai s'ha prohibit l'entrada a ningú. No entenem com els alcaldes, que deleguen aquest servei públic al Consell Comarcal, no puguin tenir-hi accéss», va assegurar el president de l'entitat, David Serramitjana. En aquest sentit, va afirmar que tenien dues visites confirmades i que els consta que el Consell «s'ha mogut» per evitar que els alcaldes hi anessin.