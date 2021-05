Capturades 1.593 vespes asiàtiques a Girona i Salt

La prova pilot per reduir la vespa asiàtica a Girona i Salt ha capturat 1.593 exemplars en els primers quinze dies. L'Ajuntament de Salt ha informat que la majoria de vespes capturades són reines fundadores, en aquesta primera fase. Per aquesta prova pilot, s'han instal·lat fins a 225 trampes per controlar l'espècie invasora, col·locades en arbres i punts alts.

La prova pilot combina diverses metodologies. Es tracta d'una actuació integral, planificada i que es durà a terme en punts tant urbans com altres més propers a zones com les Deveses. Cap a mitjans de juny, el programa se centrarà a capturar les vespes obreres, també per mitjà d'una altra substància atraient.