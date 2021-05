L'Espai Gironès reparteix més de 10.000 euros en vals per anar als restaurants i al cine

L'Espai Gironès reparteix més de 10.000 euros en vals per anar als restaurants i al cinema. El centre comercial inicia la campanya avui i durarà fins al 22 de maig.

Té com a objectiu premiar als clients i dinamitzar el centre comercial de Salt, en aquest cas adreçada especialment a sectors molt afectats per la pandèmia, com és el cas de la restauració i els cinemes.

La iniciativa, que porta per nom Food&Films–L'Atracció Espacial consisteix en regalar vals d'entre 10 i 100 euros per consumir als restaurants i anar als cinemes, i també vals per prendre directament una consumició. Aquests vals seran vàlids fins al 31 de juliol.

Per participar en la campanya cal adreçar-se a l'estand situat a la zona de restauració, de les 11:30h a les 14:30h i de les 16:00h a les 19:00h, i registrar-se. Tot seguit, s'ha de prémer el botó d'un martell còsmic i a la pantalla apareixerà si s'ha guanyat un dels premis.

En cas de guanyar-lo, l'usuari rebrà un correu electrònic que haurà de mostrar al punt d'informació juntament amb el seu DNI. Cada vegada que es presenti un tiquet de compra realitzada a qualsevol establiment del centre comercial durant el període de la promoció, per valor igual o superior a 20 euros, s'obtindran dues tirades de participació.



Premi a les xarxes socials

També es podrà provar sort una vegada més si se segueixen les xarxes socials del centre comercial o es comparteix una story relacionada amb la campanya.

Aquesta acció s'inclou en el conjunt d'iniciatives que es duen a terme al centre comercial per retornar als clients la confiança dipositada en ells durant tot el període de tancament.

Recordem que l'Espai Gironès va reobrir les portes l'1 de març, primer de dilluns a divendres i posteriorment també els caps de setmana, i es va posar fi a "una situació de discriminació amb relació a la resta de comerços", segons informa el centre.

Fins al 26 d'abril el Govern no va permetre reobrir els establiments de la zona de restauració (n'hi ha 11 al centre comercial). Aquests establiments han hagut de mantenir les portes tancades durant molts mesos, amb un tracte discriminatori amb relació a la resta del sector, que finalment s'ha acabat.