El PSC critica que Girona acumula fins a 36 milions d'euros per a projectes que no s'han executat · ACN

El PSC de Girona ha criticat que l'Ajuntament acumula fins a 36 milions d'euros (MEUR) preparats per a projectes que no s'han executat en els darrers anys. Els socialistes extreuen aquesta dada de la liquidació del pressupost del 2020 i recorden que ja porten temps denunciant que "any rere any s'omplen els calaixos de diners aturats i projectes que no veuen la llum". La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, retreu a l'equip de govern la seva "manca de capacitat de gestió" i subratlla que, en plena pandèmia, "tenim aturats uns diners que la ciutat necessita". D'altra banda, el PSC també ha criticat el cost "excessiu" en publicitat i comunicació per a aquest 2021, que s'ha aprovat mitjançant decret d'Alcaldia.

Prenent com a base la liquidació del pressupost 2020, el PSC assegura que l'Ajuntament de Girona acumula més de 36 MEUR preparats per a projectes que no s'han executat. En concret, precisen, la xifra exacta és de 36.309.158,18 euros. Paneque recorda que ja porten tres exercicis seguits posant en relleu que "any rere any s'omplen els calaixos de diners aturats i projectes que no veuen la llum".

"Cal que la ciutadania sàpiga que a Girona hi ha inversions que es queden sense fer; no per manca de diners, sinó per manca de capacitat de gestió de l'actual govern", afirma la portaveu socialista. Paneque, a més, recorda que en plena pandèmia, i quan allò que cal fer des dels consistoris és "desplegar polítiques expansives", l'Ajuntament de Girona "a sobre té aturats uns diners que la ciutat necessita".

Els socialistes han agrupat les inversions aturades en quatre grans blocs. El primer, aquelles que cal executar "de manera urgent" als barris (on hi ha 1,1 MEUR per a la reforma de la Central del Molí, mig milió per millorar equipaments esportius, més de 200.000 euros per a voreres a l'Avellaneda o més de 130.000 per al Sector Est, que el PSC creu que també es poden destinar a sectoritzar comptadors).

El segon paquet inclou recursos "urgents" per a sectors vulnerables. Aquí, per exemple, els socialistes proposen destinar 90.000 euros a un programa per lluitar contra la solitud de la gent gran; 250.000 euros destinats a educació per combatre la pobresa infantil o 40.000 euros per millorar edificis de més de 45 anys.

El tercer bloc d'inversions aturades que el PSC reclama desencallar, sobretot arran de la covid-19, fa referència a promoció econòmica (per exemple, més de 95.000 euros per impulsar l'ocupació dels joves i aturats de llarga durada o uns 108.000 destinats a comerços). Per últim, l'últim grup en què el PSC ha agrupat les inversions pendents fa referència a millores de l'espai públic (aquí hi ha més de 426.000 euros per a un Pla de Mobilitat Urbana o 253.000 per al Pla d'Enllumenat).

"Necessari i urgent"

Sílvia Paneque subratlla que és "absolutament necessari i urgent mobilitzar aquests recursos per millorar l'espai públic i tenir-lo en bones condicions, augmentar la seguretat i actuar per protegir el teixit econòmic de la crisi per la pandèmia". A més, ha subratllat que tirar endavant aquestes inversions permetrà "reduir la tragèdia de milers de persones que tenen necessitats bàsiques no cobertes i modernitzar els barris".

La regidora també ha posat en relleu que aquesta situació "no és un fet puntual", sinó conseqüència que no s'hagi fet el que pertocava "durant anys". "Necessitem acció en comptes de paràlisi", ha insistit.

Crítica a la despesa en publicitat

D'altra banda, des del PSC també s'ha criticat el "cost excessiu" en comunicació que l'Ajuntament ha aprovat per a aquest any mitjançant decret d'Alcaldia. "Es tracta de gairebé 300.000euros, dels quals en desconeixem el retorn o impacte real per la ciutadania i l'economia de la ciutat", ha dit la regidora Bea Esporrín.

Segons ha detallat, el pla de publicitat preveu gastar gairebé 33.000 euros al mes en publicitat institucional, quan la despesa al 2020 va ser de 12.150 euros al mes; i la del 2019, de 15.400 euros. "El cost en publicitat institucional serà desproporcionat, més encara tenint un pressupost prorrogat", ha criticat Esporrín.

En paral·lel a la liquidació del pressupost, els socialistes també han valorat l'informe de fiscalització. El regidor Jordi Calvet ha explicat que des d'intervenció s'han detectat catorze omissions de la funció d'intervenció, de les quals deu són a organismes vinculats a l'Ajuntament. "Per tant, és obvi que cal millorar la transparència i el control en aquests organismes", ha dit Calvet, precisant que la majoria dels temes que l'informe assenyala tenen a veure amb "contractacions verbals o prorrogues tàcites de contractes".