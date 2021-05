Support-Girona rep16.000 euros per al projecte Espai Obert

Per Cornellà (Support-Girona) i Joaquim Macià (La Caixa).

El projecte Espai Obert de l'entitat Suport-Girona té com a objectiu «oferir un servei diari a les persones usuàries del centre per a què puguin atendre les seves necessitats bàsiques d'higiene, alimentació i socialització; i, també, el seguiment de la seva pauta de medicació». Els beneficiaris són persones amb discapacitat psicosocial i ara, per fer front a les despeses, el projecte acaba de rebre una col·laboració de 16.000 euros provinent de la Fundació «la Caixa» a través de CaixaBank.

Support-Girona ofereix un servei d'assessorament adreçat a entitats, professionals i particulars i l'anomenat «Servei de Support Futur», que té per objectiu ajudar a orientar l'organització dels millors suports disponibles a les situacions que s'exposen o preveure necessitats de cara al futur de la pròpia persona o de familiars amb discapacitat. També impulsa i promou la creació de programes, recursos, serveis i equipaments socials per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat psicosocial, intel·lectual i persones grans que els puguin precisar.

Joaquim Macià, Director de Banca d'Institucions de CaixaBank a la Direcció Territorial Catalunya, va destacar «la importància de la solidaritat i col·laboració entre les diferents entitats i institucions per defensar, promocionar i desenvolupar els drets humans de les persones amb discapacitat, al mateix temps que acompanyen aquestes persones a perseguir el benestar i la dignitat i a cercar l'autonomia a través del suport jurídic i social que reben des de l'entitat». Fruit de la col·laboració entre la Fundació «la Caixa» i CaixaBank, el 2020, es va donar suport a més de 8.500 projectes de prop de 7.000 entitats socials de tot el país