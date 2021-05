Ataquen la seu de Ciutadans a Girona llançant-hi pintura i ous

La seu de Ciutadans a Girona ha aparegut aquest matí amb impactes de llançaments de pintura a la seva façana.



Aquesta acció duta a terme durant la matinada també ha anat acompanyada de la col·locació d'adhesius a la seu del partit polític a Girona situada al carrer de la Creu.



Aquestes enganxines porten la frase «Sou responsables #crisieducativa», que ja van ser utilitzades en l'ocupació del rectorat de la UdG del dia 20 d'abril. Són adhesius del SEPC (Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans)



Els Mossos d'Esquadra estan al cas dels fets i els investiguen.



Arran de l'atac, el partit a Girona ha informat dels fets a través de les seves xarxes socials i condemnen els fets. Entre altres, el partit assegura que "els catalans no mereixen una societat basada en l'odi i la violència, que assenyala, insulta i agredeix qui pensa diferent"







Esta noche ha sido atacada la sede de @Cs_Girona



Los catalanes no merecen una sociedad basada en el odio y la violencia, que señala, insulta y agrede al que piensa diferente



Quien no condena estos actos está alimentando a la fiera



??Recuperem el SENY#Nonoscallarán pic.twitter.com/fxSfIvqEze — Ciutadans Girona (@Cs_Girona) May 7, 2021

La sede de Cs en Girona ha sido atacada debido a nuestra defensa de la educación trilingüe y la escuela concertada.



Girona es un sitio difícil para defender la libertad y la concordia, pero #NoNosCallarán.



Un abrazo y toda la fuerza a los concejales y afiliados de @Cs_Girona. pic.twitter.com/Ixc2V74Zjr — Carlos Carrizosa (@carrizosacarlos) May 7, 2021

El president del grup de Ciutadans al Parlament de Catalunya,també ha fet una enèrgica condemna dels fets de Girona a través del seu compte de. On assegura que ha patit un atac arran de la seva "defensa de l'educació trilingüe i l'escala concertada".De fet, el dijous al matí la seu taronja de Barcelona, segons informa Ciutadans, també va patir un atac signat pel SEPC amb unes pintades contra l'escola concertada i el bilingüisme.BarcelonaA banda de Girona, Ciutadans condemna en un comunicat l'atac patit aquesta nit a la seva seu de Barcelona on han aparegut unes pintades en les quals es pot llegir "Felicitats, ara com pagareu això, vividors"La formació taronja assegura que no desistirà en la "defensa de la democràcia, la convivència i la unió a Catalunya" malgrat aquests atacs perquè "els catalans no mereixen una societat basada en l'odi i la violència, que assenyala, insulta i agredeix al qui pensa diferent". Cs ja ha denunciat els fets davant els Mossos d'Esquadra, tal com fa davant qualsevol acte vandàlic que pateix.