Un bar del Barri Vell farà «vaga de servei» per Temps de Flors davant la inacció de l'ajuntament

El Cafè, un bar situat al carrer Ciutadans de Girona, ha decidit fer vaga de servei durant els dies que durarà Temps de Flors. L'establiment estarà obert, però el seu propietari, Albert Portal, ha decidit que no atendrà cap client. Es tracta d'una protesta cap a l'ajuntament de Girona, a qui acusa de no respondre les seves "reiterades peticions de permís temporal de terrassa per poder suplir la restricció d'aforament". Portal lamenta la "manca d'empatia" de les autoritats municipals i la manca d'ajudes.

El juliol de l'any passat, El Cafè va decidir tancar portes davant la negativa de l'ajuntament a una llicència temporal de terrassa. El setembre va reobrir amb un nou concepte, però les diferents restriccions per contenir l'expansió de la pandèmia, han seguit castigant el negoci. Per això, Portal torna a demanar el permís temporal per obrir una terrassa a pocs metres del bar, "ja sigui a la plaça del Vi, al carrer Ferreries Velles, o allà on em diguin". En el passat, li van justificar que la terrassa havia de ser visible des de la porta de l'establiment, cosa que no passa en altres locals de restauració del barri, recorda.