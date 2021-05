Consells per fer una visita segura

Fer una visita segura i amb seguretat. Aquest és el principal objectiu que s'han marcat els organitzadors de Temps de Flors. Hi ha hagut un esforç important per poder tirar endavant la present edició i, encara que sigui amb limitacions, s'espera que els visitants tornin a omplir la ciutat. Com que tothom és coneixedor de la situació sanitària en què estem immersos és molt important sempre seguir les recomanacions i evitar riscos innecesaris.

Totes les rutes que s'han preparat a l'aire lliure estan perfectament identificades i són de fàcil accés. Cal mantenir sempre una certa distància en cas d'aglomeracions. Hi haurà personal perfectament identificat que s'encarregarà de controlar els diferents aforaments per així poder complir amb les mesures sanitàries. Cal seguir sempre les recomanacions que ens faci aquest personal de seguretat i control. A banda, també hi haurà personal de Protecció Civil, atenció i informació al ciutadà i agents de la policia municipal per poder garantir que se segueixen les normes establertes.

Els visitants trobaran al llarg del Barri Vell els punts d'entrada i sortida. És molt important no alterar aquests accessos per poder garantir que es fa una visita segura. Els punts d'entrada del barri vell són: carrer de Sant Feliu, pujada del Rei Martí, plaça dels Jurats, plaça Sant Domènec i passeig Arqueològic. Pel que fa a les sortides, els visitants trobaran quatre sortides: carrer de Sant Feliu, carrer de la Força, plaça Sant Domènec i passeig Arqueològic. Evidenment, és obligada en tot moment la utilització de la mascareta. Per poder seguir amb seguretat tots els itineraris marcats és recomanable fer servir el plànol que trobareu en aquestes pàgines. També el podeu obtenir descarregant-lo de l'app de Girona. Tot i que no serà una edició en plena normalitat, s'espera una allau important de visitants a la ciutat, especialment durant el cap de setmana. Per tant, és recomanable que, en la mesura que sigui possible, s'intentin buscar hores de baixa afluència. Entre setmana sempre és més fàcil trobar espais més lliures de visitants. I si hem de coincidir en hores de màxima afluència intentem sempre mantenir la distància de seguretat. Si se segueixen tots aquests passos de manera responsable no hi haurà cap inconvenient per poder gaudir d'una bona exposició de flors.