La dinamització econòmica de Girona

Girona, com altres ciutats, ha passat un any realment difícil per culpa de la pandèmia. La seva economia s'ha ressentit de forma important. Els sectors del comerç i la restauració i el turisme són dels més castigats. Per aquest motiu, l'exposició de flors es presenta, tot i que amb limitacions, com una oportunitat per recuperar una certa activitat econòmica i per dinamitzar aquests sectors que ho han passat tan malament.

L'alcaldessa de Girona va voler destacar durant l'acte de presentació de la mostra celebrat dies enrere el treball que s'ha fet des de l'Associació Amics de les Flors per tirar endavant aquesta 65a edició. «S'ha treballat molt durant els darrers mesos; i això, enmig de la incertesa», va dir Madrenas que va insistir en tot moment que la voluntat que hi havia era la de salvar la present edició. En part perquè cal també donar l'impuls necessari perquè la ciutat torni a recuperar el pols comercial i turístic que tant havia aportat a la ciutat en anys anteriors. En aquest sentit també va assegurar que l'exposició de flors de Girona, a banda de ser un esdeveniment cultural que ha traspassat totes les fronteres, és també un element de dinamització econòmica de la ciutat. «Potser no serà tan visitada com altres anys, però si no hi torna a haver canvis amb el confinament, som optimistes», va dir Madrenas, en referència al fet que el Procicat ja permet la mobilitat arreu de Catalunya. L'alcaldessa també va subratllar que celebrar Temps de Flors permetrà «reconfortar» la ciutadania i tenir «esperança».

Per últim, va voler tenir un record per al poeta i activista cultural Josep Tarrés, un dels impulsors de la mostra, que va morir ara fa pocs dies. «Forçosament, aquesta edició ha de ser un homenatge cap a ell, perquè ha estat una figura clau i imprescindible en tota la història del Temps de Flors», va concloure Marta Madrenas.

El comerç espera i confia que la celebració d'aquesta edició de Temps de Flors doni empenta al sector i es pugui agafar aire per als propers mesos. Des de fa un cert temps es treballa ja en una campanya que, sota el lema «Regala Girona», busca potenciar el comerç de proximitat i fomentar la compra de productes locals. El comerç gironí sempre s'ha ?implicat en la celebració de Temps de Flors decorant els ?aparadors dels establiments i participant, alguns d'ells, en el concurs.