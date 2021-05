Girona ultima els muntatges del primer Temps de Flors adaptat a la pandèmia

Girona ultima els muntatges del primer Temps de Flors exclusivament en espais oberts per adaptar-se a la pandèmia. N'hi ha fins a 90 repartits en 83 espais exteriors de nou barris de la ciutat. La majoria però concentrats al Barri Vell i al seu entorn. A les escales de la Catedral, epicentre de la mostra, el tràfec de voluntaris hi és constant. L'associació Amics de les Flors, impulsora del certamen, hi recrea una "riuada de gespa" que baixa pels graons, i dins la qual hi ha un pastís nupcial de flors o una porta vermella d'estil japonès. "Estem molt il·lusionats; ho fem per la ciutat", diu la seva portaveu, Roser Corcoy. L'esperança és que, després que l'any passat el confinament l'estronqués, al 2022 la mostra pugui ser "com altres anys".