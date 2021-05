El monòlit aparegut la setmana passada a Celrà és una invenció de l'Ajuntament

Una setmana més tard de la «misteriosa» aparició d'un monòlit de tres metre d'altura a Celrà, just a la rotonda del davant de l'escola Aulet, l'Ajuntament del municipi del Gironès va explicar ahir que la plantada de l'obelisc responia a «una acció que forma part d'una campanya liderada per les àrees de Cultura i Comunicació de l'Ajuntament de Celrà a fi de visibilitzar la nova marca cultural Celrà, fàbrica d'arts».

L'aparició del monòlit, com ja havia passat fa unes setmanes a Platja d'Aro, va tenir molt ressò tant als mitjans de comunicació com va generar expectació de la gent del poble que s'hi atansava per fer-se fotos.

I, precisament, ahir l'Ajuntament de Celrà va explicar que aquesta era la seva funció. «Amb l'objectiu d'aconseguir l'atenció dels mitjans de comunicació, les àrees de Cultura i Comunicació, juntament amb l'empresa Connecta Lab, van idear la campanya» per, segons s'explica en el comunicat municipal, «aconseguir prou focus per presentar la nova marca cultural del municipi, en la que fa uns dos anys que treballen».

Campanya cultural

Segons van explicar des del consistori, que ara encapçala Dani Planas després que Dani Cornellà aconseguís l'acta de diputat en les darreres eleccions, el nom de la marca «Celrà, Fàbrica d'Arts» es complementa amb l'eslògan «fem camí amb la cultura», que voler ser una «declaració d'intencions que contribueix a visibilitzar aquest sentit identitari i el compromís que té el municipi de Celrà amb les arts i la cultura en general».

La nova marca es materialitza en una web on s'engloben totes les activitats culturals del municipi, estructurada en tres pilars: la creació, l'exhibició i la formació.