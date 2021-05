El Narcís Xifra rep 50.000 euros per l'ús de la «tecnologia 4.0 en l'aprenentatge»

Aplicar l'ensenyament per projectes en el cicle Superior de Formació Professional d'Automatització Robòtica Industrial i, al mateix temps, potenciar una educació que innovi en les anomenades tecnologies 4.0 (robòtica, big data..). Amb aquestes dues idees força, i després de buscar la col·laboració de dos instituts del País Basc (Bidebieta i Easo ) i de l'empresa Festo, l'institut Narcís Xifra i Masmitjà de Girona acaba de rebre una subvenció de 50.000 euros del ministeri d'Educació per la seva proposta «Millora de l'aprenentatge i tecnologia 4.0». El projecte del Narcís Xifra ha estat el quart millor de l'estat i, com a coordinadors, serà gestionat des de l'institut del barri del Pont Major tot i que també hi prendran part els dos centres bascos atès que la convocatòria implicava que hi hagués col·laboració i transferència de coneixement entre instituts de diferents comunitats autònomes.

«Quan ens vam decidir presentar a les ajudes del ministeri vam buscar centres al País Basc, perquè allà tenen tradició en treballar per projectes i perquè creiem que podríem encaixar molt bé amb la idea que teníem aquí», explica Jaume Teixidor, responsables del projecte al Narcís Xifra, i que destaca la clau d'apostar per «introduir les tecnologies 4.0. com poden ser la robòtica, però també la identificació per radiofreqüència (RFDI) o el big data» per entendre els motius perquè el seu projecte ha tingut tan bona rebuda al ministeri. Una altra part de la proposta del Narcís Xifra és aprofitar aquesta metodologia d'ensenyament per «acostar més dones a aquesta mena estudis que, ara mateix, són un percentatge molt baix». En ser un cicle de Grau Superior, els alumnes d'Automatització i Robòtica Industrial del Narcís Xifra són tots majors d'edat, provenen o d'un Grau Mitjà de Formació Professional o de Batxillerat, i «tenen de 18 anys fins a la trentena en alguns casos. Els fons de l'ajuda del Ministeri provenen d'Europa a través de programa «Estratègia Europa 2020» que té com a objectiu «impulsar la Formació Professional fent-la més atractiva i de major qualitat amb noves experiències en el camp de la innovació, la qualitat i la creativitat».