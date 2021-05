El PSC revela que hi ha 36 milions d'euros no executats a Girona

El grup municipal del PSC a Girona critica que el govern de la ciutat acumula 36 milions d'euros assignats a projectes que no han estat executats, una dada extreta de la liquidació dels pressupostos de l'any 2020. La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va recordar ahir en roda de premsa que el seu grup porta «tres anys» denunciant una baixa execució pressupostària, que fa que «any rere any, s'omplin els calaixos de diners aturats i de projectes que no veuen la llum».

En aquest sentit, van mencionar fins a 70 inversions «urgents» que tenien una partida pressupostària però que no s'han executat». Inclouen projectes en diversos barris, subvencions per sectors vulnerables, o recursos per a promoció econòmica. Tot plegat, suma els 36.309.158,18 euros que els socialistes denuncien. Paneque va criticar que aquestes inversions pendents «queden sense fer no per manca de diners, sinó per manca de capacitat de gestió de l'actual govern».

Cost «excessiu» de publicitat

D'altra banda, la regidora Bea Esporrín va subratllar el cost excessiu en comunicació, aprovat per Decret d'Alcaldia, de «gairebé 300.000 euros, dels quals en desconeixem el retorn per la ciutadania», va dir la regidora. Esporrín va destacar que el cost en publicitat institucional «serà el doble que el de 2019», quan se situava en 15.400 euros al mes, mentre el 2021 es preveuen gairebé 33.000 euros al mes. Això, tot i que el nou pla no té «campanyes innovadores».