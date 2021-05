Temps de Flors, el «tret de sortida per la recuperació»

La nova edició de Temps de Flors ja s'olora pels carrers de Girona. Els preparatius estan en marxa a tota la ciutat a un dia del tret de sortida, i això també es nota a les zones on la mostra arriba per primer cop. Un dels nous espais que en formarà part enguany és la plaça Marquès de Camps, que ha estat decorada per l'artista Jordi Albà i voluntaris del BBVA, patrocinadors de Temps de Flors. El projecte, anomenat «Arrelats», ret homenatge a l'arbre i simbolitza el respecte al medi ambient i a la sostenibilitat.

La presentació del projecte va comptar amb la presència de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i la tinenta d'alcaldia, Glòria Plana Yanes. «Temps de Flors és el tret de sortida a la recuperació econòmica de la ciutat i, per tant, de la cohesió social», va afirmar l'alcaldessa. Madrenas va destacar l'edició d'enguany després que l'any passat no hi hagués certamen per la covid-19. Així, des de l'Ajuntament esperen que sigui un moment «de dinamisme econòmic, especialment del centre», la zona que ha quedat més tocada.

El projecte «Arrelats» s'inspira en la Festa de l'Arbre, que reivindica la importància de la biodiversitat. Es tracta d'un dia promogut pel mateix Marquès de Camps, va explicar Albà, l'artista darrere el projecte i membre de l'Associació Amics de les Flors de Girona, qui ha dissenyat la decoració de la façana de la seu del banc i la font de la plaça.

«Arrelats» també representa l'arrelament del BBVA a la ciutat, va explicar Gemma Vila, directora de zona de l'entitat a Girona. Vila també va recordar que aquest cop no hi han pogut participar els més de 200 voluntaris treballadors de l'entitat que solien encarregar-se del muntatge, ja que s'han hagut d'adaptar a les restriccions per la covid-19.