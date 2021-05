La càmera de control d'accés al Barri Vell es tornarà a activar dilluns després de 7 mesos

El punt de control per on s'accedeix al Barri Vell de Girona, en una imatge d'arxiu.

El punt de control per on s'accedeix al Barri Vell de Girona, en una imatge d'arxiu. ANIOL RESCLOSA

La càmera que vigila l'entrada i sortida de vehicles al Barri Vell de Girona es tornarà a activar el pròxim dilluns, 10 de maig, després d'estar set mesos apagada. L'Ajuntament de Girona havia decidit desactivar-la temporalment el novembre passat, per no perjudicar els repartidors de menjar a domicili mentre els bars i restaurants estaven tancats.

La càmera, situada a la cantonada de Plaça Catalunya en direcció a la Rambla, controla que els vehicles que no disposen d'autorització no entrin al centre històric més de tres cops per trimestre, limitant així el trànsit rodat a tota la zona. El dispositiu llegeix la matrícula i comprova si té permís - com és el cas de veïns i comerciants de la zona, en cas que s'hagin registrat.

Quan la Generalitat va tancar restaurants i bars el 16 d'octubre per contenir la segona onada de covid-19, les comandes de menjar a domicili es van disparar. Però els repartidors temien ser multats si havien de passar per aquell punt mentre treballaven. Per aquesta raó, el sector de la restauració va traslladar la problemàtica a l'Ajuntament. S'havien trobat amb casos en què els repartidors deixaven el vehicle a plaça Catalunya o punts pròxims per anar caminant fins al destí, o altres que demanaven als clients que s'acostessin fins a la plaça per recollir la comanda. Tot plegat, causava molèsties tant als negocis com als clients.

La Junta de Govern, en sessió extraordinària, va acordar apagar la càmera el dia 16 de novembre. Una mesura que es va aplicar amb caràcter retroactiu, amb efectes a partir del dia 25 d'octubre. Així, les 54 denúncies que es van tramitar entre aquesta data i el 16 de novembre seran revocades. Fonts del consistori afegeixen que, si alguna d'aquestes sancions ja ha estat pagada, es retornaran els diners.

En el moment de l'aprovació, i com ja va recollir aleshores Diari de Girona, des de l'Ajuntament es va subratllar que es tractava d'una mesura temporal que buscava ajudar el sector de la restauració de la ciutat. I ja van avisar que estaria vigent fins que deixés de ser necessari, per canvis en la situació epidemiològica o en les restriccions que afecten el sector.

Aquests canvis es produiran la setmana que ve, amb el decaïment de l'estat d'alarma, que portarà a la desaparició del toc de queda. D'altra banda, les restriccions que afecten els restauradors han anat minvant progressivament des que es va apagar la càmera. És més, la Generalitat ha avançat que a partir del dia 9 de maig se'ls permetrà obrir fins a les onze de la nit i també oferir sopars. Per tot plegat, dilluns l'aparell de vigilància tornarà a revisar les matrícules d'aquells qui s'endinsen al Barri Vell dins d'un vehicle. L'any 2018, la càmera posava un centenar de denúncies al mes per infraccions, a raó de 200 euros cadascuna.