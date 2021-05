Girona tanca els accessos al Barri Vell després de superar l'aforament

Els carrers de Girona s'han tornat a omplir de visitants en la 65na edició de Temps de Flors. Una edició que ha arrencat amb bon temps, fet que ha afavorit l'afluència de gent als carrers del centre de Girona. Els passejants mostraven la seva satisfacció de poder tornar a "una relativa normalitat" i més, quan l'inici de la mostra coincideix amb la fi de l'estat d'alarma. "Tornem a obrir els carrers, és com començar oblidar les restriccions", assenyala la Pepi Barreda, una habitual de la mostra. El tret de sortida l'ha donat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, des dels Jardins dels Alemanys on s'ha homenatjat Josep Tarrés, un dels fundadors de Temps de Flors i que va morir fa poques setmanes.

Èxit de públic en la 65a edició de Temps de Flors. De fet, pels volts de quarts de dues de la tarda, l'Ajuntament de Girona ha hagut de tancar els accessos al Barri Vell, perquè s'havia arribat al màxim de 10.000 persones que el consistori va fixar com a límit d'aforament. I és que el bon temps i l'aixecament del confinament comarcal - la setmana passada - ha animat a molta gent a passar per Girona, a veure la mostra. La Pepi Barreda ve de Mataró i a les nou del matí ja corria pels carrers empedrats de sobre la catedral.

Explica que cada any ve i reconeix que aquesta vegada "en tenia moltes ganes, després d'un any tant complicat". "És una manera de començar a oblidar les restriccions que hem tingut", explica. Barreda considera que la mesura de limitar l'accés a la part antiga de Girona – on es concentren la majoria de muntatges – ha estat "molt encertada".

En el mateix sentit s'expressen la Mayka Salvà i l'Anna Carreras. Elles venen de Sant Hipòlit de Voltregà i assenyalen que han vingut a primera hora per poder visitar amb tranquil·litat la mostra. Les dues consideren que el fet que no hi hagi exposicions en espais interiors "afavoreix que hi hagi rotació, però no és el mateix".

En aquest sentit, la majoria de visitants reconeixien que "no té res a veure" amb Temps de Flors d'altres anys. "A mi m'agradava molt poder veure el que es preparava en edificis antics, però es fa el que es pot i ho entenem perfectament", assenyala Salvà.



Homenatge a Josep Tarrés

L'inici de Temps de Flors sempre venia acompanyat d'un pregó, però aquest any no ha estat així. La ciutat ha volgut retre homenatge a Josep Tarrés, un dels fundadors de la mostra i activista de Girona. Un acte en el que s'han llegit textos i que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa, Marta Madrenas, altres membres del govern i de l'oposició al consistori i de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i el conseller d'Empresa, Ramon Tramosa, a més d'altres diputats.

Al final de l'acte, els assistents s'han endut una de les 91 flors blanques que hi havia en record de Tarrés. Tal com ha recordat l'alcaldessa, aquesta és l'edat amb la qual va morir l'impulsor de Temps de Flors. Tot seguit, les autoritats han fet un recorregut pels diferents espais de Temps de Flors.



90 muntatges

Aquesta 65a edició compta amb 90 muntatges, que s'han repartit en 83 espais exteriors. I per primer cop, la mostra s'obre a més barris de la ciutat (en concret, a nou). Ara bé, l'atracció que desperta el Barri Vell –on s'hi concentren els monuments- és innegable. De fet, l'Ajuntament ha hagut de tancar els accessos menys de tres hores després de l'inici oficial de la mostra, perquè s'havia arribat al màxim d'aforament establert de 10.000 persones.

L'itinerari pel Barri Vell i els seus entorns (Mercadal i Sant Daniel) concentra fins a 62 dels espais. La resta es reparteixen entre Fontajau, Germans Sàbat i Taialà (aquí n'hi ha quatre); la zona de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (sis més) i, per últim, el recorregut que abraça l'Eixample, la Devesa, el Pla de Palau i Montilivi (on hi ha els onze restants). Text